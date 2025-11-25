持有虛擬資產8成為賺錢 另有34%想收藏
[NOWnews今日新聞] 在加密市場自高點回落、投資情緒逐漸回歸理性的背景之下，遠東商銀Bankee社群銀行今（25）日公布「2025虛擬資產調查報告」，發現除獲利動機外，已有34.8%的持有者以「收藏品」角度看待虛擬資產。此一趨勢顯示，虛擬資產於台灣市場的定位正從投機性交易，逐步轉向具備長期價值的資產類別。
根據調查結果指出，持有虛擬資產的主要目的，有87.4%為「投資獲利」，另有34.8%為了「持有收藏」，還有30.3%用於「支付或匯款」。遠東商銀Bankee社群銀行分析，收藏成為第2大持有動機，主要與虛擬資產的3項特質相關，即稀缺性、長期增值期待與可傳承性。
值得一提的是，這次調查於今年9月比特幣創下歷史高點期間進行。雖然其後行情回檔，但從數據可見，持有者不再只著眼短期波動，而是逐步重視虛擬資產的長期價值與配置意義。
首先，稀缺性提升價值認同，虛擬資產成新世代「限量收藏」比特幣2100萬枚的固定供給，使其天然具備稀缺屬性，也讓許多持有者逐漸以「收藏品」視角看待比特幣等主流虛擬資產。對新世代而言，虛擬資產不再只是價格波動的反映，而更像是科技時代的限量收藏品，其稀缺性與獨特性已成為重要的價值來源。
再來虛擬資產也可傳承下一代。無國界、易管理、去中心化的跨世代資產調查顯示，持有者對虛擬資產的熟悉度由 2023年的6.49分提升至2025年的7.5分（滿分10分），代表市場正在邁向「認知成熟期」。這意味虛擬資產已不再僅被視為短期工具，而逐漸成為具備跨世代傳承潛力的資產形式。
遠東商銀Bankee社群銀行AI數位金融事業群副總經理戴松志表示，相較於房地產、藝術品或股權，虛擬資產具備高度分割性、跨境管理便利以及免去複雜過戶程序等優勢，使下一代得以更低成本、更高彈性地承接資產。透過冷錢包可自行管理虛擬資產，更能落實資產自主權，而去中心化特性亦更符合新世代重視自由與透明的價值觀。
當然，獲利仍為主流，但「收藏心態」正在成形，市場更趨成熟雖然大多數持有者仍以獲利為主要目的，但收藏心態的浮現，象徵市場觀念已逐步從短線交易轉向長期布局。戴松志指出，當投資人願意以收藏者的角度看待虛擬資產，背後代表的是長期持有的態度，也意味著他們認同虛擬資產具備可代代傳承的長期價值。
整體而言，虛擬資產正從單純的投資標的，演進為兼具收藏、傳承與長期增值潛力的跨世代資產。此趨勢反映台灣虛擬資產市場已達到重要轉折點，正邁向下一階段發展，「價值、時間與信任」將逐步取代「情緒、炒作與短期波動」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
已罰11家幣商1300萬 金管會：虛擬資產專法採類金融「高度監管」
今年鎖定12家虛擬資產業者專案金檢 金管會曝有3大缺失
搶頭香！聯邦銀攜手MaiCoin集團 開辦「虛擬資產保管試辦業務」
