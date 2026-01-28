持有「一張0050」 就贏過38% 股東！數據揭密「零股族」驚人數目

台股多頭火種旺不停，0050 過去一年的驚人績效，成為許多人參與台灣經濟成長的首選。據台灣集保結算所的公開資料顯示，只要擁有一張0050，持股實力就已經超越了全台約 80 萬名投資人。

知名財經網紅阿格力在短影音裡表示，0050真的很多人定期定額，從持股總人數來看，持有1張以下的投資人大約有80萬人，所以只要持有超過1張，就贏過38%的人。

0050持股總人數圖表。（圖取自台灣集保結算所官網）

阿格力接著指出，持股1張至5張區間的投資人約有84.8萬人，如果有5張在加1股，就贏過將近165萬人，排名前22%。如果要當人中之龍，躋身前5%，只要買20張1股，就贏超過200萬人。

