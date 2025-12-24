持未成年性影像2259部！黃子佼二審改判緩刑4年 檢今提上訴理由曝

記者林盈君／台北報導

黃子佼因被控持有「未成年性影像」高達2259部，台北地院一審，判處8月徒刑；案件上訴二審，上月25日，高院改判黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，需服義務勞役180小時，接受3場法治教育課。今（24日）檢方提上訴，高檢署指出，針對黃子佼一案，對於兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，不宜宣告緩刑。

黃子佼被控持有「未成年性影像」，二審獲判緩刑4年，檢方今提出上訴。（圖／資料照）

據了解，黃子佼被控自2014年2月12日起，註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買、下載高達2259部未成年人性影像，台北地院一審判刑8月。案經上訴，二審高等法院改判刑1年6月，緩刑4年。高院考量黃子佼坦認犯行，且與全數被害人達成和解，因此改判，並給予緩刑宣告。不過因還有部分性影像無法辨識被害人，高院退回給檢察官依法處理。

今（24日），檢方針對黃子佼一案提出上訴，高檢署回應指出，上訴主要理由，為對於兒童及少年身心健全發展之侵害甚鉅，不宜宣告緩刑，僅以與被害人達成和解及賠償完畢，即予以緩刑，有判決不適用法則或適用不當之違法，因此提上訴。

