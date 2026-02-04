持柴刀砍人致死 台中地院國民法庭判凶嫌13年6月

（中央社記者蘇木春台中4日電）台中周姓男子去年3月間前往友人住處聊天，遇陳男酒後到場叫囂，他持柴刀砍死對方，經陳母發現報案但陳男仍不治，台中地院國民法庭審理後，今天依殺人罪判周男13年6月徒刑，可上訴。

依檢方起訴書指出，47歲周姓男子於民國114年3月20日晚間8時多，前往台中市龍井區遊園南路找屋主聊天時，陳男因與屋主有糾紛，酒後到場呼喊叫囂。

周男見狀，多次驅趕陳男離去，但陳男不願離去，周男突然持1把柴刀朝陳男砍去後逃逸，陳男遭砍傷要逃離，卻因此陷入昏迷倒在路旁，陳母返家途中發現陳男倒在路旁，全身是血報案，但陳男經送醫後不治，警方循線逮捕周男送辦，中檢偵辦後依殺人罪嫌起訴。

廣告 廣告

台中地院國民法庭自2日起連3天開庭審理，檢方認為，陳男肩負四代一家人的經濟，卻手無寸鐵遭周男殺害，且陳母目睹兒子倒在路旁死亡，被迫承擔傷痛。

此外，檢方主張，周男犯案後滅證，還誤導警方辦案，並稱自己患有疾病，犯後說詞反覆，至今未彌補被害人家屬，向合議庭量處求刑13年6月至14年6月徒刑。

台中地院國民法官合議庭審理後，今天下午宣判，周男犯殺人罪，處13年6月徒刑，可上訴。（編輯：林恕暉）1150204