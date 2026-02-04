持槍搶農會挾持人質逃竄 板橋警實境演練太震撼

《圖說》板橋區農會搶案演練全程模擬真實情。〈板橋分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，板橋區農會今（4）日上午一度上演驚險搶案戲碼，現場行員和保全人員一時緊張不已。兩名歹徒持道具槍闖入大廳，喝令所有人不得動，並高喊「搶劫，把錢拿出來！」得手後騎乘機車逃逸。逃逸過程中，歹徒甚至挾持一名正在運動的民眾與警方形成對峙，場面一度緊張。警方隨後指出，這其實是板橋警分局與農會合作，為春節前金融機構防搶所進行的實境演練。

據了解，演練全程模擬真實搶案情境，包括持槍闖入、劫取現金、騎車逃逸及挾持人質等步驟，並結合「快打警力」沿途攔截歹徒。歹徒在演練中為逃避追捕，穿梭於車陣之間，最終棄車逃入浮洲運動公園，被層層包圍。警方除安撫歹徒情緒外，也調派保安大隊霹靂特殊警力支援，最終順利制伏持械搶匪並救出人質，完整呈現警力戰術銜接及應變處理能力。

廣告 廣告

《圖說》警方制伏持械搶匪，呈現警力戰術銜接及應變處理能力。〈板橋分局提供〉

板橋分局長彭正中表示，演練目的在驗證金融機構與警方的橫向通報聯繫機制，並強化行員與員警面對搶案時的臨場應變與處置能力。他指出，透過演練，民眾可以更具體了解警方執法過程與防搶應變的重要性，也展現板橋分局維護春節治安平穩的決心。

演練過程中，板橋農會行員與保全人員積極配合，第一時間報案並協助警方調閱監視系統，迅速掌握歹徒逃逸路線與位置。彭分局長提醒，年關將近，如果民眾或公司行號有提領大額現金的需求，務必提高警覺，留意周遭可疑人物與狀況，也可向警方申請「護鈔協助」，確保領錢過程安全無虞。

《圖說》演練過程逼真震撼，充分呈現警方應對各種緊急狀況的專業與效率。〈板橋分局提供〉

彭正中強調，此次實境演練不僅提升員警與金融機構員工的應變能力，也驗證警民合作與快速反應機制的有效性。演練過程逼真震撼，充分呈現警方應對各種緊急狀況的專業與效率，也讓民眾對春節期間的金融安全有更具體的認知。

他呼籲民眾，春節期間提領現金應盡量避免單獨行動，注意周遭安全，並配合警方安全措施，共同守護地方治安，安心歡度新春佳節。