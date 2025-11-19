持槍歹徒闖店打刧！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝

巴基斯坦一間商店近日發生「搶匪遇到小女孩」事件，引爆全球社群平台。（圖／翻攝自Instagram）

巴基斯坦一間商店近日發生「搶匪遇到小女孩」事件，引爆全球社群平台。原本驚險的搶案，竟因一名小女孩遞出的棒棒糖而急轉直下，讓原本劍拔弩張的情況出現令人意想不到的溫情一幕。不過，隨著影片擴散，也有部分網友質疑畫面真實性，認為整起事件更像是「演出」。

News18報導，店內的監視器畫面顯示，當時老闆正坐在櫃檯後整理物品，身旁是年僅5歲的女兒。突然，一名男子闖入店內，亮出手槍並指向老闆，要求交出現金與手機。老闆驚慌照辦，但仍遭到嫌犯粗暴對待，場面一度十分緊張。

搶劫過程中，小女孩似乎不明白眼前危險，竟天真地將手上的棒棒糖遞給持槍歹徒，誰知就是這個單純的舉動似乎擊中了嫌犯的心。只見男子的動作瞬間停下，隨後態度出現明顯轉變，不僅將剛剛拿走的現金與手機歸還老闆，甚至在離開前彎下身，輕輕親吻小女孩的額頭，隨後匆匆離去，並未傷害任何人。

這段影像被上傳至Instagram後迅速爆紅，貼文寫道「女兒真的是上天的祝福。一名小女孩的純真，竟在一瞬間讓危險的局面變成一次展現慈悲的時刻。」不少網友留言直呼，這一幕「不可思議」，更表示被孩子的勇氣與善良深深感動。

但隨著影片擴散，也有部分網友質疑畫面真實性，認為整起事件更像是「演出」。有人指出嫌犯動作過於輕微、毫無攻擊性，質疑「這就是演戲，他根本沒有真的動手。」也有人嘲諷演技不佳，「要打就打大力一點，看起來才像真的。」

巴基斯坦媒體《The Current》進行比對後發現，這段看似「監視器拍攝」的影像，其實沒有任何時間與日期標記，且場景、演員、甚至槍枝道具，都在YouTube頻道「Kamran Team Official」的多部「劇情短片」中反覆出現。換言之，這並非真實搶案，而是經過設計與拍攝的劇情影片。

