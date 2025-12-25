驚險！雲林警方圍捕10條通緝嫌犯，犯嫌棄車逃逸還持槍威脅，警方開10槍示警，犯嫌徒步逃跑100多公尺，竟又搶機車逃逸，最終被警方壓制逮捕。目擊民眾形容，「整個過程宛如警匪片真實上演！」警方在現場搜出槍枝和子彈，但槍彈分離未上膛。這起驚心動魄的追捕行動，引來許多民眾圍觀拍下驚險畫面，熱烈討論這場警匪追逐戰。

「持槍通緝犯」林內遭警方圍捕 警開10槍壓制 目擊民眾像拍電影。(圖／TVBS)

雲林警方日前成功逮捕一名身背10條通緝的嫌犯，過程驚險萬分。這名42歲張姓男子駕駛懸掛假車牌的白車出現在林內，遭警方鎖定並展開圍捕行動。嫌犯拒捕棄車逃跑並持槍威脅，警方為制止其逃逸，共開了10槍進行示警。期間嫌犯不僅徒步逃跑，還搶了一輛未拔鑰匙的機車企圖脫逃，最終在警方的圍捕下被壓制逮捕。整個過程宛如警匪片真實上演，引來許多民眾圍觀並拍下驚險畫面。

事件發生在25日中午雲林林內重興國小附近，警方早已鎖定這名身背10條通緝的42歲張姓男子。當天嫌犯駕駛白車並懸掛假車牌出現在林內，警方立即展開圍捕行動。警網包抄，不惜用車輛衝撞圍住嫌犯的車輛，偵防車和巡邏車從三面將白車包圍。然而，嫌犯選擇棄車逃跑，而且身上還帶著槍。

林內街頭槍聲大作！警方包圍假車牌車 通緝犯持槍狂逃被制伏。(圖／TVBS)

現場目擊民眾拍下的畫面顯示，警方開槍時，附近民眾既緊張又好奇地觀看。槍聲不斷響起，嫌犯戴著白色帽子，在警方開槍時蹲低身姿溜走，徒步逃跑了一百多公尺。期間他一度踉蹌跌倒，但很快爬起來繼續逃跑。

更驚險的是，嫌犯隨後搶了一輛沒有拔出鑰匙的機車，企圖騎車逃離現場。一名現場民眾表示，嫌犯看到摩托車鑰匙沒拔，就想騎走逃逸，但警車及時趕到撞倒了機車，並將嫌犯壓制。

10通緝犯拒捕持槍 警連開10槍逮人。(圖／TVBS)

斗六警分局副分局長林清豐表示，圍捕過程中嫌犯拒捕，駕車逃逸並衝撞巡邏車，且在過程中持槍逃逸。警方見情況緊急，由4名員警依法對空鳴槍示警，共發射10發子彈。

警方在現場搜出了槍枝和子彈，不過槍但分離，槍枝沒有裝彈夾。經過一番追逐後，警方成功將嫌犯壓制，結束了這場驚心動魄的追捕行動。附近民眾目睹整個過程，紛紛熱烈討論這場如同電影般的警匪追逐戰。

