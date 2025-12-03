持槍闖泳池扣動扳機 台中男子涉殺人未遂遭訴

（中央社記者蘇木春台中3日電）陳姓男子今年10月間施用毒咖啡包後，持槍闖入台中某游泳池學校，對1名教練及1名女童扣動扳機，幸槍枝未擊發。警方到場逮捕陳男，檢方日前依殺人未遂罪嫌起訴。

台中地檢署起訴書指出，陳男（涉毒品危害防制條例部分，另案偵辦）於民國113年11月底，在友人邱姓男子位於桃園市大溪區的住處，取得改造手槍1支、子彈43顆、毒品咖啡包73包（初驗含第三級毒品卡西酮）、愷他命1包（毛重約2公克）等物品。

陳男於114年10月8日至10日施用毒咖啡包後，10日晚間6時40分許，持手槍及子彈，闖入位於台中市西屯區的游泳池學校，當時1名教練正在池內教導1對未成年兄妹。陳男跳入泳池，步向教練及女童，先拉動手槍滑套，瞄準2人再扣動扳機，但手槍因不明原因未成功擊發子彈，後續拉動滑套仍無果，未致2人死亡。

陳男步出游泳池，至停車場持手槍敲擊停放小客車前擋風玻璃致碎裂，造成車內1名家長及1名女童驚嚇。

台中市警局第六分局獲報後到場制伏陳男，查扣毒品咖啡包、槍枝及子彈等證物後送辦。檢方偵辦後，依證人證詞、查扣證物等證據，於11月28日依殺人未遂、恐嚇及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。（編輯：黃世雅）1141203