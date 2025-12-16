持槍闖泳池朝6歲女童扣扳機！毒犯槍手出庭爛扯1理由 法官都搖頭

記者陳佳鈴／台中報導

陳姓男子辯稱吸毒後神智不清，沒有殺害及傷人意圖，台中地院裁定羈押禁見3個月。(圖／翻攝畫面)

台中西屯日前發生一名29歲毒犯陳男，在飲用大量毒品咖啡包後，竟攜帶改造手槍及 26 顆子彈，闖入一間私人游泳學校。陳男在泳池畔公然拉滑套，並持槍瞄準正在指導學童的葉姓教練及一名 6 歲女童扣下扳機，所幸子彈並未擊發，遭檢方依殺人未遂等重罪提起公訴。15日台中地院首度開庭，陳男辯稱沒有殺人意圖，並以「我也不知道自己當時在做什麼」為由，企圖減輕罪責。

這起驚悚事件發生於今年 10 月 10 日傍晚 6 時許。陳男在案發前喝下近 20 包毒咖啡包，精神狀態極度不穩。他攜帶槍械闖入游泳學校，先在辦公室大鬧，接著轉往泳池區。當時葉姓教練正指導一對年幼兄妹游泳，陳男竟不顧現場環境與幼童安危，悍然持槍拉動滑套，朝葉教練與 6 歲女童瞄準並扣動扳機，所幸槍枝故障未擊發，教練與兄妹才得以逃過一劫。

陳男的暴行並未停止。他隨後又持槍對著女童揮舞威嚇，並再度嘗試拉動滑套，隨後轉往戶外停車場，以手槍敲擊一輛自小客車的擋風玻璃，造成車輛毀損，嚇壞車內一對父女。

陳男隨後被警方逮捕，檢方認定他對未滿 7 歲之人犯下殺人未遂罪及普通殺人未遂罪提起公訴。台中地方法院15日首度開庭審理，陳男當庭坦承犯罪事實，但仍辯稱沒有殺人意圖，並以「我也不知道自己當時在做什麼」為由，企圖減輕罪責。原被羈押禁見的陳男，也向法官請求解除禁見，表示已與被害人達成和解意向，希望聯繫家屬協助籌措和解金並聘請律師。法院因此暫停審理，將擇日進行準備程序庭，以利被告與家屬進行後續準備。

