持槍闖泳池瞄準童！ 9月對面大樓租屋 10月就犯案

台中市 / 綜合報導

這名持槍闖入泳池的陳姓男子曾有吸毒前科，9月底到泳池對面的公寓大樓租屋，住了半個多月卻又吸毒，闖入泳池內朝教練跟小朋友扣 扳 機。他手上拿的槍枝，是前一年11月從桃園大溪朋友家中取得，大樓管理員說，擔心再出狀況，馬上要求搬走物品。嫌犯落網後被檢方羈押，如今案件偵結起訴，法院衡量犯罪情節，決定繼續羈押禁見3個月。

戴 著墨鏡跟白馬合照，這名男子就是狂喝20包毒品咖啡包，闖進泳池內朝2名幼童開槍的陳姓男子，10日當晚犯案後打著赤膊，在大街上走來走去，嚇壞不少附近鄰居，而他住的地方，距離游泳池非常近。

廣告 廣告

華視記者虞子煜說：「這裡就是陳姓男子當時的住家，他在這裡住了半個多月，而他當時持槍做案的泳池，就在他們家對面，在事情發生過後，大樓管委會也馬上要求他要立刻搬走。」大樓管理員VS.記者說：「我們當下就是趕快決定請他搬走，他才搬來不到半個月吧，來找他的朋友出入複雜嗎？，沒有，他只有自己一個人。」

大樓管理員說陳姓男子平常在修冷氣，9月底剛搬進這棟公寓大樓內，在台中西屯區，黎明路跟青海路都是他的活動範圍，但偏偏當時他闖入，住家對面的游泳池，事後陳姓男子向警方供稱，當時他是要去找朋友，沒有特定鎖定小孩子，因為當下記憶模糊根本搞不清楚當時狀況，也不認識當事人。

陳姓男子過去就曾有吸毒前科，當天他手上拿的那把槍，則是早在113年11月，在桃園大溪的朋友家中取得的，台中地院行政庭長黃玉琪說：「審酌被告犯罪的情節與手段，已嚴重影響公眾秩序跟社會安寧，法官諭知自114年12月3日起，羈押3月並禁止接見通信。」

陳姓男子犯案當天就被警方逮捕，被檢方羈押，直到今（3）日全案偵結起訴在法院開接押庭，他在庭上跟法官說，如果羈押的話，希望能禁見讓他靜一靜，再衡量陳姓男子的犯罪情節，法院決定繼續將他羈押。

※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※

原始連結







更多華視新聞報導

灌20包毒品！男帶槍闖泳池 衝6歲女童扣扳機幸卡彈

闖燈輾人害命還棄車逃 警鎖定男子「疑毒品前科」

無業男家暴.還有毒品前科！ 凶狠丟包前妻震驚鄰居

