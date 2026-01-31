持橡膠鐵鎚重擊銀樓老闆娘 假警雨衣怪客逃2天落網

蔡姓男子日前穿著「警察」字樣雨衣，假冒警察闖入銀樓，突然持橡膠鐵鎚朝老闆娘一陣痛毆，逃亡2天後，今在土城被逮。（翻攝畫面）

桃園市日前發生恐怖暴力攻擊事件，一名男子身穿印有「警察」字幕的雨衣進入一家銀樓，先假裝詢問老闆娘治安狀況，後來竟突然掏出橡膠鐵鎚，朝老闆娘頭部猛擊，隨即逃逸無蹤，並未搶走任何財物。警方今（31日）在新北市土城逮捕犯案的蔡姓男子，針對他的動機將進一步釐清。

這起驚悚又離奇的案件發生在29日中午，一名男子穿著印有「警察」字樣的雨衣進入桃園區中正路一家銀樓，先假裝詢問老闆娘治安狀況，以及近期有沒有出現可疑人物，過程中突然拿出橡膠鐵鎚，朝老闆娘頭部猛力揮擊多下，隨即棄置兇器逃逸，嚇得被害人大聲呼救。

警方獲報趕到現場，發現歹徒並沒有搶走任何財物，被害的老闆娘則左手有骨折、左後腦腫脹，經送醫治療後意識清楚，所幸並沒有生命危險。

桃園警方循線在土城逮捕蔡姓男子，帶回警局釐清他的犯案動機。（翻攝畫面）

桃園警分局組成專案小組，調閱沿線監視器畫面，鎖定犯嫌行蹤，終於今日中午12時許在新北市土城區一處旅館，逮捕嫌犯蔡姓男子。由於嫌犯並未搶走財物，目前警方除了將他移送桃園地檢署，相關案情和動機，警方深入調查。

