持武士刀殘暴割喉！彰化男為「彩虹菸」狂砍友人3刀

彰化縣北斗鎮發生一起震驚社會的殺人未遂案件。一名廖姓男子與江政輝在江男住處房間內，因第三級毒品「彩虹菸」問題爆發激烈口角。

根據法院判決書記載，兩人原本是朋友關係，當天在房間內因彩虹菸的爭執導致衝突升級。廖男在情緒失控下，隨手取得一把非管制的武士刀，直接朝江男最脆弱的頸部要害連續揮砍至少3次。

江男在驚慌中儘量閃避並以手阻擋，但仍遭武士刀砍中頸部兩刀，左手也因阻擋而嚴重受創。江男在負傷情況下拚死逃離房間，立即報警求救，才驚險保住一命。廖男行兇後則騎乘機車逃離現場。

警方獲報後立即展開追查，循線迅速將廖男逮捕歸案，並扣得作案用的武士刀。法院審理期間，廖男對持刀砍人的犯罪事實坦白承認，並表達願意調解賠償，但因江男未出席而未能成立調解。

法官審酌本案，認定被告僅因細故糾紛，即持足以致命的武士刀，針對人體最脆弱的頸部要害多次揮砍，其行為已對告訴人的生命法益造成極大危險，犯罪手段殘暴，具有明確殺人故意。最終依殺人未遂罪，判處廖男有期徒刑7年，犯罪所用之武士刀沒收。全案可上訴。

彩虹菸為第三級毒品，屬於合成卡西酮類物質，常見摻入於菸草中。其外型類似一般香菸，但包裝設計更加繽紛，因製作簡單、成本低廉，加上網路流傳吐出彩虹煙霧的假照片，吸引年輕族群施用。此類毒品外型漂亮且無色無味，易降低使用者戒心，讓人掉入毒癮陷阱。

根據《毒品危害防制條例》規定，製造、運輸、販賣第三級毒品者，可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣1千萬元以下罰金；若是意圖販賣，最高可處10年以下有期徒刑。

