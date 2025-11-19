持武士刀殺妻 跨性別華女判刑後4天獄中輕生

南加州聖迪瑪斯市（San Dimas）跨性別華女黃薇茜（Weichien Huang，音譯）持武士刀殺妻並試圖殺害岳母，日前被判一級謀殺罪成立，獲刑終身監禁。黃薇茜在被判刑的四天後，於獄中上吊身亡。

根據「巴沙迪那星報」（Pasadena Star-News）報導，洛杉磯縣警局17日（周一）證實該消息，黃薇茜被發現陳屍於洛杉磯縣監獄，死於自殺。

洛縣警局警官Steve De Jong表示，11月7日上午10時56分，一名獄警在林伍德市（Lynwood）的Century Regional Detention Facility發現45歲黃薇茜倒臥在牢房內。根據洛縣驗屍官辦公室消息，她死於上吊自縊，死亡方式為自殺。

Steve De Jong表示，黃某並未被列入自殺觀察名單，她留有遺書，但Steve De Jong拒絕透露內容。

黃薇茜2024年7月18日殺害47歲妻子費晨晨（Chen Chen Fei，音譯），並企圖殺害73歲岳母黃喜薇（Hsi Wei Huang，音譯），今年11月3日被判37年至無期徒刑。案發地位其聖迪瑪斯市的家中。

案發當日，夫妻因離婚文件爆發口角。檢方指出，黃薇茜持武士刀攻擊當時躺在床上或坐在床邊的費晨晨。費晨晨的母親聽到女兒尖叫跑進房間，看到費晨晨倒臥在地。黃薇茜接著轉向攻擊岳母，岳母受傷後奮力奪下武士刀並逃出屋外求救。

庭審中，負責本案的檢察官Brittany Saleeby告訴陪審團，黃薇茜在殺害妻子並企圖殺害岳母後，曾試圖自殺。

黃薇茜在庭上作證稱，她對7月14日起四天內的事毫無記憶，直到在波莫那（Pomona）醫院醒來。她稱多年來長期服用安眠藥Ambien緩解疼痛，且在2024年7月18日曾服下Ambien以及喝啤酒。

辯護律師Magaly Cole則主張應判過失殺人，指出黃薇茜當時屬「自願性醉態導致的無意識」狀態。Magaly Cole解釋，無意識並非指倒地昏睡，人仍可能移動，但不會意識自己在做什麼。

陪審團最終裁定黃薇茜一級謀殺罪、謀殺未遂、對配偶施以身體傷害，以及破壞手機以阻止報警等罪成立。

最後兩項罪名源自2023年5月15日的一起事件。當時黃薇茜因爭吵將手機丟向費晨晨臉部，並在費晨晨表示要打911後，將手機摔在地上砸毀。

