持水果刀闖社區停車場 男辯「找朋友」卻說不出房號被逮

葉姓男子27日持刀闖入板橋某社區，所幸宋姓總幹事即時發現，葉男則被趕來的警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區龍泉街某社區27日驚傳持刀闖入案，33歲葉姓男子趁住戶開啟停車場閘門時，企圖潛入地下室，所幸社區宋姓總幹事機警發現異狀，第一時間上前攔阻並報警，葉男被趕來的警方逮補，並在其身上搜出水果刀，全案依侵入住宅和恐嚇等罪送辦。

27日上午9時許，葉男在社區停車場門口徘徊，趁宋男操作閘門供住戶通行之際，尾隨進入地下室。宋男察覺對方生面孔，立即上前盤問身分。葉男神色慌張，起初自稱是住戶，被識破後又改口要找朋友，卻始終交代不出具體房號。

對峙過程中，宋男敏銳察覺葉男口袋中露出一截水果刀刀柄，驚覺情況不對，立即撥打110求援，海山分局新海派出所接獲報案後迅速趕抵現場。面對警方盤查，葉男一開始仍拒不配合，甚至不願交出兇器，直到警員厲聲喝令，他才從口袋掏出水果刀。

被逮時，葉男對於闖入動機與攜帶刀械的目的閉口不談。警方訊後認定其行為已構成威脅，依恐嚇罪及侵入住宅罪嫌，將葉男移送新北地檢署偵辦。

