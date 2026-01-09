持獵槍射死鄰居 新竹男子判刑12年定讞

（中央社記者林長順台北9日電）新竹縣黃姓男子與鄰居爭執後，持獵槍朝鄰居頭部射擊，造成鄰居當場死亡。台灣高等法院依殺人罪判處黃男有期徒刑12年，監護處分3年。最高法院昨天駁回上訴，全案定讞。

根據判決，黃男為山地原住民，民國106年2月間以新台幣1萬2000元代價，購買槍枝作為狩獵活動之用。黃男於113年4月12日凌晨1時37分許，在新竹縣尖石鄉徐姓鄰居住處前與徐姓鄰居發生爭執，持槍朝對方頭部射擊，徐姓鄰居因顱腦損傷當場死亡。

黃男隨即將槍枝帶回住處拆解，棄置於住處前草叢及圍牆邊。警方據報到場將黃男逮捕，並於黃男住處周遭扣得槍枝。新竹地檢署依殺人等罪起訴黃男。

新竹地方法院認為，黃男未尊重自身的原住民傳統習慣文化，在供作生活工具使用的範圍內妥適使用槍枝，竟僅因口角糾紛，即持槍朝被害人頭部射擊，造成被害人家屬突失至親無可彌補的傷痛，審酌黃男犯後坦承犯行，並與被害人家屬達成調解，判處12年徒刑，

新竹地院考量黃男為酒精使用障礙患者，有保安處分必要，宣告黃男應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護5年。

台灣高等法院審理後，仍判黃男有期徒刑12年，改宣告黃男監護處分3年。最高法院昨天駁回上訴定讞。（編輯：龍柏安）1150109