持續低溫！全台「非創傷性OHCA」救護昨40人創今年新高

天氣寒冷，民眾禦寒之餘更要注意身體狀況變化。據消防署今（9）日上午公布的統計數據，昨（8）日全台再有40件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）報案，自1/1至昨天，全台共有247起相關事件。

據消防署統計，昨（8）日全台再有40件非創傷性OHCA（到院前心肺功能停止）報案。

根據消防署提供的數據，非創傷OHCA救護案件從元旦的26人開始，2日攀升至34人，3日為29人，4日降至23人，5日再度上升至35人，6日為26人，7日為34人，昨（8）日全台再有40人。消防署提醒，儘管非創傷救護案件數據無法直接證明與天氣轉冷有關，但寒冷氣候確實容易導致血壓升高，進而增加心臟負擔引發心臟病，也可能提高中風及猝死的風險。特別是在清晨或晚間溫差較大的時段，民眾應加強保暖，起床外出上班、上課時應避免劇烈運動，更需要特別關注家中長者的身體狀況。

