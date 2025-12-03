持續卡關！美特使會晤普亭談停火 俄稱「領土問題」無共識

俄國總統普亭（Vladimir Putin）2日在克里姆林宮會見川普特使魏科夫（Steve Witkoff），以及川普的女婿庫許納（Jared Kushner），雙方討論美烏修訂版的和平計畫。不過由於俄國最近頻頻在烏克蘭戰場攻城掠地，對於要在談判時爭取更多籌碼的烏克蘭似乎相當不利，人在白宮的川普也表示「情況相當複雜，不容易解決」。而在歷經5小時的談判後，俄方表示關鍵的領土問題仍未找到妥協方案，停火進度持續卡關。

美俄談新版和平計畫 川普：情況複雜不易解決

普亭於當地時間2日晚間會見魏科夫和庫許納，針對美烏修訂版的和平計畫進行討論，川普在白宮坦言「情況複雜，很不容易解決」。由於俄軍在戰場節節進逼，宣稱已佔領烏東紅軍城波克羅夫斯克，東北重鎮沃爾臣斯克也被他們控制，儘管烏克蘭表示俄方誇大戰果，不過目前的戰情對於要在談判時爭取更多籌碼的烏克蘭來說，似乎相當不利。

而在經過5個小時的會議後，克里姆林宮方面表示，這次的談話相當具有建設性，不過在談及烏俄領土問題時，雙方目前仍然沒有共識，未來談判將會繼續進行。

批歐洲妨礙和平進程 普亭：已做好開戰準備

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也於同日訪問愛爾蘭，愛爾蘭政府打算追加1億歐元挺烏，約合台幣44億。不過普亭再度強調，俄國沒有計畫與歐洲開戰，批評歐洲試圖阻礙美國為結束戰爭所做的努力，而針對日前烏克蘭攻擊俄國的影子艦隊，普亭則表示，不排除會切斷烏克蘭的海上航道。

