持續向歐洲施壓！川普再放話拿下格陵蘭「沒回頭路」...發出插國旗AI圖態度強硬

美國對於搶先中俄拿下格陵蘭地的動作愈發強硬，美國總統川普不但近期以關稅向歐盟施壓，他昨（20日）公開表示控制格陵蘭「沒有回頭路」，並拒絕排除以武力達成目標。川普也在自家社群Truth Social發出AI照，畫面是自己與副總統范斯、國務卿盧比歐三人站在格陵蘭「插上美國國旗」，併吞意味濃厚。

據《路透社》報導，川普在與北約組織秘書長呂特通話完後，在Truth Social發文強調，格陵蘭對美國與世界安全至關重要，無法回頭，「這點大家都同意。」他也發出一張AI照，自己與范斯、盧比歐三人站在格陵蘭，由川普插上美國國旗，而一旁的牌子寫著「建立於2026的美國領土」。

廣告 廣告



此外，另一張AI圖中更出現把格陵蘭、加拿大皆併入美國版圖的世界地圖。川普受訪時也透露，在瑞士安排許多有關格陵蘭議題的會議，並說自己認為事情會很順利；他甚至還公開與法國總統馬克宏的私人通訊對話。



報導指出，川普在社群的舉動明確表達試圖從北約盟國的丹麥奪取格陵蘭，這將威脅到支撐西方安全數十年的北約組織。

(圖片來源：川普Truth Social)

更多放言報導

美眾院撥款委員會依川普要求「撥10億美元強化台灣安全合作」、另編1.5億美元替換給台灣國防物資

川普以關稅相逼欲拿下格陵蘭...《日經》：與美對抗或妥協...歐洲深陷兩難局面