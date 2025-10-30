持續喊話中央禁廚餘養豬 張麗善：防疫不應被8%豬隻綁架
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
全台各縣市正面對非洲豬瘟持續威脅與衝擊，雲林縣長張麗善今（30）日於議會接受議員廖偉晴質詢時重申，中央政府應展現「全面杜絕非洲豬瘟」的決心，禁止廚餘進入養豬場，避免僅占全國約8%的廚餘養豬場成為防疫破口。她同時呼籲中央，同步推動一縣市一廚餘資源化處理廠，「讓廚餘變肥料、肥料養土地」，將此次防疫危機變成產業轉型升級、環境永續的契機。
張麗善指出，目前全台約有46萬頭豬隻以廚餘為飼料，僅占全台豬隻總數約8%，卻威脅全國2300萬人的防疫安全，及養豬產業信心。她呼籲中央必須痛定思痛，從源頭杜絕疫情風險，明確禁止廚餘養豬，防疫政策不應該被這46萬頭吃廚餘的豬綁架，影響整個產業安全。
雲林縣身為全國最大養豬縣，張麗善強調，已嚴格執行防疫措施，全面禁止廚餘進場，建立完善防疫網，然而此次非洲豬瘟對雲林帶來很大衝擊，整個養豬產業面臨嚴重損失。她提醒，若中央未能徹底禁止廚餘養豬，展現完全杜絕非洲豬瘟的決心，未來就算雲林縣守住了，養豬業者仍將長期處於不安與恐懼之中，產業永續發展也將面臨更大挑戰。
中央政府為因應這波疫情，祭出包括加嚴邊境管制、旅客檢疫或海關查緝等政策。張麗善直言，源頭管理才是最根本防線，明確禁止廚餘養豬，將是防止非洲豬瘟傳入最關鍵、最有效的政策，唯有從根本杜絕疫情風險，才能真正保障台灣養豬產業與消費者食品安全。
張麗善同時建議中央應該以更前瞻的思維，推動廚餘資源化處理，讓廚餘去化變成循環經濟的一部分。她再次強調，應推動「一縣市一廚餘資源化處理廠」政策，將廚餘轉化為友善土地的有機肥料，可以去化廚餘又能減少化學肥料的使用，既守護產業安全，又促進環境永續，真正達到「環保、經濟、永續」三贏的目標。
台灣在防堵非洲豬瘟上已堅守多年，張麗善指出，若中央未下定決心明確禁止廚餘養豬，從源頭杜絕疫病，難保防疫網再出現破口，不僅豬農在惶恐中度日，更讓台灣在口蹄疫事件以來歷經2、30年的努力，好不容易成為非疫情地區的成果化為烏有，重創豬農生計與國家防疫成果。
張麗善呼籲中央正本清源，儘速宣佈全面禁止廚餘養豬，杜絕後患，保障養豬產業安全與消費者信心，讓全世界看見這項政策是正確防疫措施，展現台灣杜絕非洲豬瘟決心，與持續維護食品安全與產業發展的目標。更能提升國際形象，讓台灣豬肉再次走向世界。
