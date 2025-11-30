持續對日施壓 12月大陸飛日本航班900餘班確定取消

因日本迄今仍未鬆口撤回首相高市早苗日前涉台言論，中共持續加大對日施壓。央視新聞報導，在中國政府發布赴日旅遊風險提示後，最新數據顯示，12月原計劃執行的5,548個中國飛往日本的航班中，904個已確定取消，取消比例達16%。

報導稱，具體來看，日本與中國之間共有172條定期航線，截至27日上午，中國各大航空公司已削減72條航線，涉及904個航班，相當於約15.6萬個座位。除航班數量減少外，機票價格也受到此次風險提示的連帶影響。

央視新聞表示，日本輿論擔憂，若兩國關係持續惡化，相關影響將進一步加劇。據日本政府觀光局統計，今年1至10月，約有820萬名中國遊客到訪日本，中國遊客是日本旅遊業及相關行業的重要客源。

央視新聞指出，如果航班進一步削減，可能會抑制日本旅遊需求的增長，日本方面也對本國旅遊業受影響的程度表示擔憂。

中國駐日本大使館26日再度發布通知，提醒中國公民近期避免前往日本。通知稱，近年來，日本治安環境持續惡化。今年7月以來，駐日使領館接到的中國公民被歧視類案件求助明顯增加，11月尤為突出。近日，多名旅日中國公民報告遭到無端辱罵毆打並受傷。目前多起案件仍未偵破，施暴者尚未受到法律制裁。

日本共同社報導，成田國際機場公司社長藤井直樹27日透露，多家執飛成田機場航線的中國航空公司提及將減少班次。成田的中國航線每周有近300班。12月以後，中國航空公司有可能減少航班1至2成，以及改用更小機型執飛。

藤井表示，中國航線在整個成田的航班中占比很大。雖然目前未確認具體影響，但將關注今後動向。

