持續強化城市健康力 台中市衛生局：打造全國健康治理新標竿

仁愛綜合長照機構巡禮。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】面對超高齡社會來臨與多元公共衛生挑戰，台中市政府以「全民健康安全」為核心施政目標，七年來持續推出多項全國首創與制度型政策，從醫療、長照、防疫到食安與疫苗服務，全方位強化城市健康韌性。台中市衛生局表示，市府以制度創新結合科技治理，打造可長可久的健康防護網，相關公共衛生成果更連續四年榮獲衛生福利部「地方衛生機關業務考評」綜合獎第一名，成為全國標竿。

在醫療與長照建設方面，衛生局表示，台中首座市立醫院「台中市立老人復健綜合醫院」將於114年9月正式營運，補足北屯及山線地區長年醫療與長照資源不足的缺口。市府選址人口密集區域，打造結合醫療與長照的「醫養合一」園區，導入AI智慧醫療系統，並結合黃金級綠建築與智慧建築設計，讓市民在熟悉的生活圈內，即可獲得從急性醫療、復健到長期照護的完整服務，象徵台中正式邁入全齡照護新里程。

首座市立醫院。（圖/記者廖妙茜翻攝）

同步推動的「台中市立仁愛綜合長照機構」，衛生局說明其為全市首座以促參模式打造的長照機構，僅一年即完成招商、簽約與啟用，由佛教慈濟醫療財團法人經營，提供住宿式照護200床及日間照顧60人服務量，以「如家」照護理念整合醫療與長照資源。市府也已布建近2,000處長照服務據點，行政區涵蓋率達100%，持續因應長照3.0政策，全面提升照護量能與服務品質。

除高齡照護外，市府亦以溫暖政策支持市民面對人生重大挑戰。衛生局持續推動全國首創的「時來孕轉－幸福台中凍卵凍精補助計畫」，減輕癌友在治療期間保存生育力的經濟負擔。自114年起，符合資格的罹癌市民可申請凍卵補助5萬元或凍精最高補助8,000元，讓市民在安心治療之餘，也能保留未來希望，展現城市的人本關懷。

市長盧秀燕視察中央公園與中榮合辦快篩陽確診，大型篩檢站設站情形首座市立醫院。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在食品安全把關上，台中市首創「台中食藥安智慧雲」，將專業稽查資料轉化為市民可即時查詢的數位服務，目前已公開近30萬筆查驗數據，數量居全國之冠，並透過GIS食安地圖與大數據分析，納管超過2萬8,000家食品業者，實現24小時智慧監測。市府更率先配發平板進行數位稽查，在《食力》調查「食安與衛生」項目中持續蟬聯六都第一，成功以科技強化食安治理。

在防疫與疫苗服務方面，衛生局於疫情期間率全國之先設立快篩前進指揮所，並推動得來速等四大防治措施，迅速穩定疫情。後續更於113年升級建置全台首創的全品項疫苗預約平台，整合幼兒、成人及長者疫苗需求，並與「台中通APP」串聯，提供24小時預約、關鍵字搜尋、接種提醒等一站式服務，大幅提升接種便利性與效率。

強化行動稽查，即時公開食安查驗結果。（圖/記者廖妙茜翻攝）

衛生局長曾梓展表示，面對高齡化、少子化與公共衛生風險交織的時代，台中市政府將持續以市民需求為核心，透過政策創新與科技治理，整合醫療、防疫、食安與長照資源，持續厚植城市健康力，打造讓市民「看得見、感受得到、信得過」的健康安全城市，穩健邁向「幸福台中、宜居永續」的城市願景。