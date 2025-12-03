持續拉鋸！宏都拉斯總統大選中間派反超車 川普疑「動手腳」

宏都拉斯總統大選結果持續膠著，最新統計，中間派自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以40.13%的得票率、僅9129票極小差距，領先美國總統川普支持的保守派國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

《路透社》報導，至於執政黨「LIBRE」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）， 以19.09%位居第三。報導指出，目前選票已統計約68%，先前由於快速點票系統出現問題，約20%選票需回到人工計票，導致更新網站癱瘓，引發民眾焦慮。該國選委會呼籲社會保持冷靜，之後將改以媒體與政黨直接通報方式，公布最新結果。

至於川普（Donald Trump）則社交媒體「真實社交」（Truth Social）抨擊，宏國「試圖改變選舉結果」，並警告「若被動手腳將付出慘重代價」，但並未提出證據。

與此同時，美國聯邦監獄資料顯示，宏都拉斯前總統艾南德斯（Juan Orlando Hernández） 已於1日從美國監獄獲釋，他因毒品與槍械罪被判45年。白宮官員證實，川普特赦艾南德斯，並公開呼籲選民支持阿斯夫拉。

報導表示，由於宏都拉斯於2023年與台灣斷交後，轉與中國大陸建交，而阿斯夫拉與納斯拉亞均主張恢復與台外交關係，此舉若成真，恐是北京在中美洲外交挫敗。

