持續推動市場用地活化 大里市七BOT案預計117年營運啟用

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統一集團大里置地廣場116年3月上樑、117年如期營運





台中市政府持續推動市場用地活化政策，其中「大里區市七及廣二用地BOT案」工程穩健推進，截至今年5月底整體工程進度已達35.5%，已完成原建物基礎挖除、地下三樓開挖及擋土設施施作，預計116年3月上樑、117年2月完工取得使用執照，並於117年5月正式開幕營運。市府經濟發展局長張峯源日前前往工地視察，要求施工團隊落實工程品質及工地安全管理，確保工程如期如質完成。

局長張峯源前往工地視察，要求施工團隊落實工程品質及工地安全管理

經發局表示，大里區市七及廣二用地BOT案位於大里區德芳路二段與永隆路口，總投資金額約5.8億元，由市府透過BOT方式引進民間投資開發，並由統一集團旗下太子大里杙實業股份有限公司負責興建及營運。市府於113年5月完成簽約，後續完成立體多目標使用核准及建照取得等程序，並於114年5月正式動工，目前工程進度穩定推展中。

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經發局指出，近年面對原物料價格及營建成本持續上漲等挑戰，開發團隊仍持續投入資源推動工程建設，展現公私協力推動重大建設的決心。市府也持續督導施工品質與工地安全管理，並與開發團隊保持密切合作，確保各項工程依計畫期程穩健推進。

經發局說明，未來基地將打造地下3層、地上5層的複合式商場，並以鄰近環保公園的區位特色為基礎，採「大里之森」為規劃理念，結合市場機能、綠意景觀及多元生活服務空間，打造兼具採買、休憩與社區交流功能的新型態市場。除提供市民更舒適便利的消費環境外，也將成為地方重要生活據點，進一步提升周邊生活機能與商業發展能量。

張峯源局長表示，市場不僅是民眾日常採買的重要場所，更是帶動地方發展的重要節點。市府近年積極推動市場現代化及市場用地活化，透過引進民間資源投入開發，打造兼具公共服務與商業機能的優質場域。未來大里市七BOT案完工啟用後，除可提升市場服務品質與周邊生活機能外，也可望帶動地方投資、創造就業機會，為大里地區注入新的發展動能。

經發局強調，市府將持續透過公私協力模式推動重大建設與市場用地活化，提升公共設施服務品質及商業發展能量。隨著大里市七BOT案逐步成形，未來將結合周邊生活圈發展，打造兼具消費、休憩與社區交流功能的複合式生活場域，帶動地方繁榮發展，提升市民生活品質。

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