持續推動早療專車 陳政顯：開放民間力量共同參與

台中市議員陳政顯指出，台中市需要穩定、安全的接送專車來協助有早療需求的家庭，希望台中市政府結合民間資源啟動試辦計畫。 圖：台中市議員陳政顯/提供

[Newtalk新聞] 長期關心推動早療兒童專車的台中市議員陳政顯19日在市議會總質詢時間再次指出，台中市需要穩定、安全的接送專車來協助有早療需求的家庭，但受限於現行法規，市府一直沒有推動這項政策，他希望台中市政府，應該結合民間資源啟動試辦計畫。

陳政顯指出，許多早療家庭面臨的困境包括有交通接送不便，影響孩子早療出席率，家長需要頻繁請假，工作難以穩定，家庭照顧壓力沉重，缺乏喘息與支援，心力交瘁，卻又不敢停下來。如果能有早療專車，就能降低家庭負擔，也能提升孩子的治療連續性。因為治療越早開始，孩子未來的路就能走得更順，早療協會提供了許多案例，有很多孩子因為及早治療，如今各方面的表現都相當優秀。

陳政顯指出，他在議會中多次提出早療兒童專車相關議題，因為礙於法令上的不足，希望能開啟試辦計畫，讓民間企業共同參與早療專車計畫。早療家庭常常面臨的困境，包括交通接送不便，影響參加早療的出席率以及需要頻繁請假，導致工作沒辦法很穩定，最主要是家庭照顧的壓力過於繁重、心理疲乏、缺乏喘息以及社區資源管道，希望能夠提供穩定且安全的早療接送，降低家庭交通請假負擔，讓企業善盡社會責任，提升早療議題的社會能見度。

陳政顯說，中央現有的法律法源不足，讓地方政府沒有辦法編列預算推動此事，他建議可以讓民間企業提供協助，由地方政府來提供評估報告給中央政府，以讓中央政府加緊針對早療兒童專車來修法。

社會局長廖靜芝說，市政最近有跟家長團體討論，雙方會擬定可行的試辦計畫，謝謝議員承諾願意協助向民間企業募集經費，非常的勇敢，未來會朝此方向繼續努力推動。

陳政顯強調，民意代表不是只有提出問題，而是希望問題能夠有效的解決，早療協會的朋友有提出概算，一輛早療專車一年總花費的經費差不多150萬，他可以媒合民間企業提供協助，提供愈多早療接送服務，不僅可以減輕早療家庭父母的負擔，讓父母們的工作能夠穩定，也是社會之福。

盧秀燕市長回應，她非常認同陳政顯議員提出的觀念及具體建議，市政府願意全力推動，不要再讓早療家庭孤軍奮戰。

