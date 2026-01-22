持續推行減碳排污 經濟部聚焦四大工作

經濟部今天(22日)表示，台灣去年經濟表現亮眼，經濟部也同步加速減碳與能源轉型，推行減碳與降污已有成效。今年將聚焦四大工作，包含體系優化、法規調適、財務金融以及推動多元綠能新制。

總統府「國家氣候變遷對策委員會」22日召開第六次委員會議，經濟部次長賴建信報告時指出，去年台灣經濟繳出亮眼成績，經濟部也持續推動減碳與降污，預估電力排放係數將較2023年持續降低。此外，去年台中電廠、高雄興達電廠空污排放量均相較於2016年減少80%。

廣告 廣告

在能源轉型上，他指出，去年增加綠電容量達2.6GW，綠電佔比已近13%。其中，離岸風電累計設置量為全球第五名，達4.4GW，去年新增1.41GW，光電累計設置量也達15.47GW。

深度節能部分，賴建信說，去年節省超過108億度電，約是262萬戶家庭年用電量。除了大用戶，經濟部也希望加強中小用戶、住宅用戶深度節能；另外，強韌電網工作進展超前，預估2028年關鍵地區計畫可提早完成。

經濟部今年將著重四大工作，賴建信說明，首先將優化體系，持續擴大溝通，不放棄任何一種能源，他說：『(原音)對於未來我們經營的目標，離岸風電風場的規劃，我們在今年的第一季將會依照正、副院長的指導來盤點我們所需的風場。今年我們會啟動浮動式風機的一個示範計劃佈局。除此之外，透過新能源技術為電網跟儲能的佈局，我們希望來提升供電的韌性。』

在法規調適部分，經濟部預計在今年上半年公告定置型燃料電池標準，以及修正能源管理法子法，納管資料中心能效(PUE)；財務支持上，會與國發會、財政部、金管會合作，研議擴大離岸風電融資保證額度新台幣1,560億元。

最後，經濟部也將持續推動多元綠能發展，規劃透過離岸風電、太陽光電及地熱等項目擴大再生能源裝置容量。離岸風電方面將啟動第3.3期開發，預計釋出約3.6GW容量，相關選商規則可望於今年第一季公布，並於下半年展開遴選作業。

製造部門減碳行動部分，賴建信指出，透過佈局前瞻技術、政策賦能等措施落實減碳，去年實際排放值低於原先預期。他舉例，政府推動國營事業率先作為示範，中鋼已建置鋼化聯產先導系統，透過製程整合提升能源使用效率，年捕碳量達4,900噸。