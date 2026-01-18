持續提升救護能量 侯友宜：感謝消防弟兄守護市民安全

新北市政府消防局17日舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節誌慶活動，新北市長侯友宜出席並感謝全體消防與義消人員守護市民安全。（圖／取自新北市政府網站）

新北市政府消防局昨（17）日舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節誌慶活動，新北市長侯友宜出席並感謝全體消防與義消人員守護市民安全，在每一次危急時刻的辛勤付出，同時勉勵同仁持續精進救援能力、提升技術與配備，強化防災韌性。

侯友宜指出，新北市的防災救援能量有目共睹，過去5年來新北火災件數下降超過20%；OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率提升到12.13%，成功挽救2,955人的寶貴生命。

侯友宜續指，新北市結合高科技配備提升救災量能，像是利用無人機在高樓頂空灌救滅火，克服雲梯車無法進入狹小巷弄的困境；同時採用高規格的救護車，在「秒秒必爭」的救援任務中，搶救更多的生命。

活動中，侯友宜特別授階予搜救犬Aqua並表示，搜救犬隊隊員吳唯逸與Aqua去（114）年遠征捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」競賽，自全球38個國家的頂尖隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲全球第五名，非常不容易。此外，新北市義消也在去年全國義勇消防人員體技能交流賽中，勇奪「無人機運用」、「車禍救援」、「繩索救援」三項冠軍，展現厚實的救援量能。

消防局說明，活動現場展示多項精實救災救護演練，內容涵蓋電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等救援項目，並運用空拍機、雷達探測器、影音與光纖影像等高科技救災設備，讓市民朋友更深入了解消防人員在危險時刻，如何以專業與科技守護生命安全。此外，活動也結合親子與宣導元素，讓防災知識全面融入市民生活。

