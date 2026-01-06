持續搜救失聯軍官！國防部最新聲明：陸海空全投入救援

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導2026年到來，但今年度中央政府總預算，卻在立法院卡關無法審查，主計處長陳淑姿透露，將有高達2992億元預算不得動支，影響所及廣泛，連國安也堪慮。執政黨祭出三管齊下策略，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，近期都頻頻下鄉，訴諸民意，總統賴清德5日上午接見進出口商業同業公會時，也動起來，喊話在野!總統賴清德近期下鄉頻頻談及總預算案 傳出是執政黨為了總預算案積極訴諸民意（圖／民視新聞）總統賴清德（2025.12）：「人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政。」上個月底總統賴清德和行政院長連袂出席桃園機場三航廈喜事，總預算成話題焦點，傳出未來兩人將為總預算被卡積極下鄉，執政黨祭出反制，三管齊下，包括總統、卓揆視察時，訴諸民意，另外協同地方人士作戰、並發布民調數據。國防部副部長徐斯儉：「總預算案若未於大院本會期通過，（國防部）受影響預算780億元，難以在115年度內，完成裝備籌獲、修護，以及油料彈藥足額補充等。」立委（國）李彥秀vs.主計處長陳淑姿：「（我們希望總預算先求通過），總預算從去年8、9月，就已經送到立法院，哪些是緊急需要，現在行政立法的矛盾跟僵局，這個是政治來去做處理，我們既沒有看到院長，跟各政黨之間，大家有什麼樣，在針對預算上溝通。」傳出執政黨將＂三管齊下＂救預算 包括總統及卓揆都將訴諸民意（圖／民視新聞）國防部副部長徐斯儉，坦言預算未準時通過，國防預算將有高達780億受到影響，不僅如此，主計處也透露，不得動支金額將有2992億元，GDP恐怕受到衝擊。立委（民）郭國文：「至少影響2%欸，對GDP影響2%的話，那事關重大，對未來景氣當然會有很大的影響，我覺得主計處應該講清楚，應該把這些3.54%的，今年的預估的景氣預估，應該予以重新修正，予以重新評估，讓國人知道總預算沒有通過，特別預算沒有通過，對經濟發展影響有多大。」主計處長陳淑姿（右）喊話在野立委盡速通過總預算 國民黨立委李彥秀表示沒有官員主動溝通（圖／國會頻道）2026到來，新年度總預算卻被在野黨卡著，無法交付委員會審查，恐怕全民受害。原文出處：今年度總預算卡關 執政黨擬三管齊下救預算 更多民視新聞報導柯文哲嗆「動黃國昌就焦土政策」 吳靜怡：製造自己的政治籌碼陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐

