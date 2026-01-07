持續搜救失聯F-16飛官 賴清德：請國人同胞集氣，為辛上尉祈福並支持國軍

總統賴清德於2024年5月28日，勗勉「陸軍混合砲兵營」、「海軍海鋒機動第四中隊」及「空軍第五戰術混合聯隊」。（圖／資料照片，圖中F-16V戰機與飛官等人，均與本則新聞所述事件無關。圖源：總統府Flickr）





我空軍第五聯隊1架F-16戰鬥機，昨（6）日19時29分傳出在花蓮外海失事，該機飛官辛柏毅上尉疑似在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘逃生，國防部獲報後立即成立應變中心，協同海巡、空勤總隊，與附近海域商船展開海空聯合搜尋行動，但因海象惡劣，至今仍未尋獲辛上尉或F-16戰機蹤跡。總統暨民主進步黨主席賴清德，於今（7）日在民進黨中執會時表示，希望辛上尉平安歸來，也再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

賴清德表示，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。

賴清德也再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

由於今年是民進黨創黨40週年，賴清德在中執會上再強調民進黨的「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德指出，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。

賴清德說，「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

賴清德亦表示，「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣。「我們必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。」

最後，賴清德再次強調，「『清廉、勤政、愛鄉土』，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待。因此，我希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。」

