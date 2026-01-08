持續搜救辛柏毅！家屬淚求「有沒有存活沒關係…只想再見一面」

海巡署持續搜尋飛官辛柏毅。海巡署艦隊分署提供



空軍飛官辛柏毅6日駕駛F-16V戰機於夜間演訓時突然失聯，仍持續進行搜索；辛柏毅小姨子7日晚間再次發文，由於遲遲找不到人、我們都快碎光了，已經想不到辦法了，家人決定前往廟宇問事，「無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」

辛柏毅（29歲）才剛與同在軍中服役的妻子度蜜月返台，歸建不到48小時，就出意外。小姨子在社群平台上發文，「拜託全世界幫我們家小辛集氣！！讓他平安回家吧！！！」表示辛柏毅先生拜託你撐住並回家好嗎⋯，姊姊等你等到快瘋掉，眼睛從沒看過她那麼腫，我們全家都在等你回家。

7日，小姨子再次發文：「我知道要比姊姊堅強，但看到姊姊哭我心都要碎了…」，並表示全家人整夜沒睡、怎麼還沒有消息，如今除了哭到瘋掉和祈禱已不知還能做什麼，「拜託你平安回來，求你了，我的姐夫…每一分每一秒我們全家都快熬不過去了，姐夫，我姊想你想到瘋掉了，回家吧。」

7日晚間，小姨子感謝大家幫忙集氣，且請廣大的網友推薦花蓮可以問事的廟，或有什麼管道可以問出辛柏毅的位置，「我們全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。」留言提及，感激大家的集氣，好重要⋯因為我們都快碎光了，已經想不到辦法了。

