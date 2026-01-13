持續搜救辛柏毅！氣象專家曝「2條黑水溝浮現」海流出現驚人變化

生活中心／綜合報導

空軍一架 F-16V 戰機6日晚間在花蓮縣豐濱鄉外海發生事故，飛官辛柏毅疑似跳傘後失去聯繫，相關單位至今仍持續展開搜救。前氣象局長鄭明典 今（13日）中午在社群平台公開最新黑潮流向影像，指出近期海流結構出現明顯變化；然而在貼文留言區，仍有不少網友將焦點放在失聯飛官身上，持續留言集氣祈福，期盼能傳出平安的好消息。





搜救辛柏毅未停歇！氣象專家PO圖曝「2條黑水溝浮現」海流出現驚人變化

鄭明典曬圖表示「看見兩條黑水溝」，並說明在近期海流與雲量影響下，已許久未見如此清楚的畫面。（圖／翻攝自臉書＠鄭明典）

鄭明典11日曾發文指出，近來黑潮流動不若以往規律，出現變形現象，渦流結構明顯，且不再緊貼地形前進。今日再度更新貼文時，他形容影像中「看見兩條黑水溝」，並說明在近期海流與雲量影響下，已許久未見如此清楚的畫面。他進一步解釋，其中一條黑水溝較寬、流速較緩，位置偏向中國沿岸；另一條則較狹窄、流速較快，位於澎湖與嘉義之間。與過去影像相比，澎湖至嘉義間的黑水溝邊界變得模糊，往北延伸的後段甚至幾乎消失，顯示海流結構確實出現變化。

對於黑潮異動原因，有網友依文章內容推測是否與海底地形改變有關，但也有具氣象與測量背景的網友指出，地形影響相對有限，長時間的氣候特徵仍可能對大洋環流分布造成影響。留言中也提到日本曾出現的「黑潮大蛇行」現象，正是黑潮在紀伊半島一帶大幅向南彎曲、遠離海岸的典型案例，與此次鄭明典分享的影像特徵相近。而所謂「黑潮大蛇行」，指的是黑潮（日本暖流）偏離原本沿岸北上的路徑，出現劇烈彎曲，屬於長期氣候變化影響下的大尺度海流調整。也有許多民眾將焦點放在可能隨海流漂移的辛柏毅身上，持續表達關切與祝福。

根據《自由時報》報導，海巡署表示，截至今日上午10時，各海巡艦艇與岸際勤務人員，仍持續在事故海域及沿岸，配合國軍與相關單位搜尋。現場海象風力約4級，最大陣風6級，浪高約1公尺。海巡署也說明，海上搜尋船隻因具動力並持續移動，除非船艇熄火隨潮漂流，否則不易直接感受到黑潮流向變化。即便黑潮方向近期有所調整，整體仍維持向北流動，目前自台東以北的各海巡隊，仍依各自責任海域持續搜尋，行動並未停止。













