持續搜救F-16失聯飛官 卓榮泰要求國防部適時說明進度 3

空軍飛官上尉辛柏毅駕駛編號6700之F-16單座戰機，於6日晚間執行例行性訓練任務後疑似墜海，行政院長卓榮泰今（8）日於行政院會關切搜救進度。卓揆表示非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。他也提到，此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

卓榮泰表示，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。至於整起事件發生原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。

卓榮泰期許，未來能就此次事件發生原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，並再次感謝國防部所有弟兄姊妹辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

