持續搜救F-16飛官辛柏毅 張啓楷：飛機太舊、新機未到 兩岸應多交流減少對立

民眾黨副總召、嘉義市長參選人張啓楷。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

空軍一架F-16戰機昨晚執行例行訓練時失聯，辛柏毅上尉在豐濱外海約10海浬疑跳傘失聯，至今仍持續搜救中。前民眾黨主席柯文哲發文期盼搜救過程順利；民眾黨立委、嘉義市長參選人張啓楷則除了祈禱成功搜救外，提出近期兩岸緊張導致勤務更忙，以及「飛機太舊，新機未到」，盼兩岸應多交流、減少對立。

柯文哲於臉書發文指出，台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。他同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。

張啓楷表示，天氣很冷，大家都期望搜救救援人員能夠成功救援飛官，感謝搜救人員的辛勞。但他也提及，台灣海峽兩岸近期：第一、兩岸緊張，勤務更忙、飛官們都很辛苦，壓力太大；第二、飛機太舊、新機未到。

張啓楷強調，兩岸應多交流、減少對立和壓力，和平才是最珍貴重要的。

