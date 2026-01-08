持續搜救F-16V失聯飛官！三仙台夜空頻現照明彈 網友湧直播集氣

三仙台風景區海面上出現搜救照明彈強光。(翻攝自東部海岸國家風景區管理處YouTube)

空軍F-16V戰機飛行員辛柏毅上尉夜航失聯，國軍連夜展開陸海空搜救，更在海上發射「搜救照明彈」，試圖找尋位置。東部海岸國家風景區管理處的三仙台風景區直播畫面，於今（8日）凌晨幾度出現黃色強光，大批網友紛紛留言集氣，盼望辛柏毅平安歸來。

飛行員辛柏毅上尉於6日駕駛F-16V戰機執行例行訓練，不料疑似卻在返航途中因任務電腦故障，以及空間迷向導致失事。據悉，辛柏毅疑似已進行彈射逃生，可能落在花蓮豐濱鄉東面外海10海浬處，8日國軍動員空軍各型機18架次、海軍艦艇2艘，以及空勤總隊2架次飛行器配合搜救，更在海上發射「搜救照明彈」，試圖找尋位置。

東部海岸國家風景區管理處的三仙台風景區直播頻道，透過「鏡頭君」關切搜救動向，今凌晨時，漆黑的海面上出現橘黃色強光，疑似為搜救艦艇為提升目視能見度，不時向夜空發射照明彈或施放高亮度的信號燈。

直播留言區湧入大批網友集氣，「有發現蹤跡嗎？」、「希望彈射跳傘能發出訊號」，也有網友感念搜救人員的辛苦，「辛苦搜救人員！祈禱飛官平安歸來」、「祈求飛官辛柏毅上尉和所有搜救人員都平安回家」、「希望盡快傳出好消息」，希望辛柏毅上尉能夠平安歸來。





