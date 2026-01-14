持續搜索F-16和飛官辛柏毅 國海院「聽音陣列儀器」定位黑盒子範圍



空軍第五聯隊一架F-16在6日晚上不明原因失事，飛官辛柏毅也失聯至今，我國海軍、海巡搜尋多日未果，國海院「聽音陣列儀器」日前也加入搜救行列，接收到斷斷續續的黑盒子訊號，初步已取得定位範圍，但由於近日海象惡劣，海巡署將待天氣穩定後出港繼續搜索。

「聽音陣列儀器」加入搜救 取得黑盒子定位範圍

海委會主委管碧玲昨天（13日）深夜在臉書貼出「聽音陣列儀器」的照片，表示雖然辛柏毅目前仍下落不明，但海巡始終都在努力，而國家海洋研究院也派遣研究人員使用「聽音陣列儀器」，協助空軍委託的專業船出海探測，初步取得黑盒子定位範圍。

廣告 廣告

強調「還放不下心」 海巡持續搜索飛官辛柏毅

管碧玲也透露，目前已將「聽音陣列儀器」留在花蓮，讓國海院協助水下搜救，而海巡也會鍥而不捨的在海面上持續搜尋，「因為，實在還放不下心，我們無法放棄希望！」

據了解，國海院使用的「聽音陣列儀器」是由多個麥克風、水下聽音器所組成的陣列，透過波束成形的技術讓聲音「視覺化」，以此精準定位，應用範圍包括工業噪音檢測及水下監聽。

（熱門點閱：總預算卡關138天未審 政院喊話立院：國防、民生都不能再等）