國防部今（29）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（28）日上午6時至今日上午6時，共偵獲26架次軍機擾台，其中23架次逾越海峽中線進入我北部、中部及西南空域；另有中國軍艦8艘、公務船2艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態；至上午6時止，共偵獲26架次軍機擾台，其中23架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域。

同時，國軍還偵獲中國軍艦8艘、公務船2艘持續在台海周邊活動。國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

快新聞／持續擾台！中國34機艦、2公務船出海 23架次越中線闖我空域

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

