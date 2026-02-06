持續改善內湖交通 蔣萬安：東環段興建可解決根本問題

台北市長蔣萬安表示，捷運東環段的興建能根本解決內湖交通問題，去年堤頂大道北上引道工程，大幅縮短400公尺行車距離，未來將持續推動建設改善內湖交通。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安今(6)日參與「115年度市長與里長有約－內湖區」座談會。針對內湖交通問題，蔣萬安表示，捷運東環段的興建能根本解決內湖交通問題，去年堤頂大道北上引道工程，大幅縮短400公尺的行車距離，未來持續推動建設改善內湖交通。

蔣萬安指出，感謝眾多里長提案，位於南港興中路底、跨越基隆河連接內湖復育園區的「興中路跨河新橋」即將發包，希望能順利動工，還有碧湖公園的淋浴間擴建、改建，潭美國小的擴建，市府都會落實民意，持續穩健推進工程。

蔣萬安強調，每位市民都會關心交通問題，上任第一週就到內科視察了解狀況，過去透過專案小組解決內科交通問題，不管是路型改善、號誌調整，尖峰時段的節點，都進行相關調整，去年7月透過堤頂大道北上引道工程，讓尖峰時段行車距離大幅縮減，省下約400公尺行車距離，減少4.5分鐘。

蔣萬安表示，捷運東環段的興建能根本解決內湖交通問題，他很積極和捷運局等相關單位共同努力，他承諾上任2年內要讓捷運東環段動工，不少人懷疑，但是他們做到了，2024年12月東環段順利發包、動工，總共包含機場6個區段，前天第4個區段也動工，見證重要時刻。

蔣萬安說，東環段銜接動物園站、劍南路站總共有10站，當中5站都在內湖，前天「CF710」從濱江國中至洲子二號公園至大港墘公園一帶，行經敬業三路、樂群二路再到瑞光路，這段是很關鍵的；蔣萬安也表示，接續CF710區段、延伸至內湖舊宗路的CF720區段標已於今年1月30日決標，東環段一開始就積極規劃，送中央核定發包，這三年市府全力推進，展現強大的執行力。

