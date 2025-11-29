持續施壓！日媒：陸航司12月擬取消超900架次赴日航班

中日關係因日本首相高市早苗涉台言論持續緊張。據《日經亞洲》報導，大陸航空公司計劃於12月取消超過900架次飛往日本的航班，這一數字是兩天前的三倍，日本國際機場和觀光業已開始遭受重創，多個產業也表達憂慮。

日媒爆料大陸航司12月擬取消超900架次赴日航班。（圖／央視）

根據航空數據公司Cirium的資料顯示，中日之間共有176條定期航線，連接日本20個機場和大陸36個機場（不含港澳台地區）。截至27日上午，大陸航空公司已取消72條航線上的904架次航班，佔原計劃5548班的16%，相當於約15.6萬個座位。這一數字較25日取消的268架次大幅增加。

廣告 廣告

在受影響的13個日本機場中，關西國際機場損失最為嚴重，共有626個入境航班被取消，其中來自南京的80班、上海71班、北京58班。東京成田機場和名古屋中部機場各取消68班，北海道新千歲機場61班，沖繩那霸機場26班。東京羽田機場受影響相對較輕，989個入境航班中僅取消7班。

從大陸航空公司來看，南方航空和東方航空分別取消118班和109班。總部位於上海的中型航空公司削減幅度更大，春秋航空取消182班，吉祥航空取消166班。機票價格也大幅下降，據日本廉航比價網站統計，12月關西至上海往返機票價格已從去年約2萬日圓（約4020元新台幣）跌至今年約8500日圓（約1708元新台幣）。

大陸航空公司開放日本航線免費退票。（圖／央視）

成田國際機場株式會社社長於27日表示：「中國航空公司已告知我們，他們希望削減航班，主要從12月起。」他預計，成田與大陸每週近300班航班中，可能有10%至20%被取消。

日本多行業也擔心大陸遊客赴日旅遊受到影響。日本愛知縣蒲郡市一家飯店向電視台透露，16日至19日期間，他們飯店的大陸遊客預約取消數已超過1000人。一家日本大型金融機構高管25日表示，近期的緊張局勢暫未對其業務造成負面影響，「但若爭端進一步升級，銷售活動可能會變得困難」。

日本大和研究所資深經濟學家神田慶司向《日經亞洲》表示：「未來的發展需要密切關注，看看中國政府是否會打出下一張牌。」

包括濱崎步在內多名日本藝人在陸演出被叫停。（資料照／大步整合行銷提供）

香港《南華早報》28日援引外交消息人士的話報導稱，高市早苗言論帶來的負面影響在兩國之間持續發酵，中方已暫停與日本的青少年交流項目。據透露，在最近幾週中國對高市早苗的錯誤言論採取強硬立場後，日方被告知相關交流項目取消。該消息人士說：「通常情況下，11月至12月是青少年交流項目的旺季，但現在全部被叫停。」

此外，爵士樂手鈴木良雄、歌手吉田亞紀子、濱崎步等多位日本藝人的在陸演出均被取消。大陸外交部發言人毛寧日前表示，近期中日間交流合作受到影響，起因是「高市早苗的錯誤涉台言論嚴重傷害了中國人民的感情，惡化中日交流的氛圍」。日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉台問題上製造事端。

延伸閱讀

港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查

宏福苑大火奪128命全球關注 英王查爾斯三世發文慰問

甄子丹妻PO「陸製防護網」釀香港火災惹議 道歉認：措辭不當