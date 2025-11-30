持續施壓？陸12月赴日航班大減逾9百班 大阪關西機場最慘

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，風波未歇，中日航班受嚴重衝擊，日媒引述最新資料顯示，下月大陸的航空公司飛往日本的航班，逾900班被取消，其中大阪關西機場減班最多。

大陸赴日航班持續減少。（圖／翻攝新浪微博）

《日本經濟新聞》報導，根據英國航空資訊公司「Cirium」資料顯示，截至27日，大陸的航空公司原訂下月執行的5548班日本航線，有904班被取消，占比16%。報導指出，此現象在短短2天內急速擴大，「25日時取消的是268班，2天後竟膨脹到3倍以上」。

報導表示，目前中日間定期航線共172條，這波減班涉及共72條航線、約15.6萬個座位。報導指出，在日本各大機場中，受衝擊最嚴重是大阪關西國際機場，共減少626班；其次是東京成田機場、愛知縣中部機場，各減少68班，北海道新千歲機場也減少61班。

至於東京羽田機場的減班相對有限，989班僅減少7班，日本櫻美林大學教授戶崎肇表示，「羽田的航線需求穩定，且競爭激烈，因此航空公司不敢輕易減班。」

而大陸赴日機票價格也下跌，根據日本售票平台「AirPlus」指出，大陸的航空公司營運「關西飛上海」12月來回機票，最低價格已跌至約8500日幣（約1700元台幣），比去年同期2萬日幣（約4千元台幣）大幅下滑。

