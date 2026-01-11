持續日夜不停搜救辛柏毅 軍方：新跡證都會公布

〔記者王錦義／花蓮報導〕上尉飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉周邊海域墜海失聯至今。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」昨提供線索指出，花蓮外海面疑出現油汙漂浮痕跡，已通報軍方，盼能為搜救進度帶來曙光。對此，軍方表示，目前持續搜尋中，有發現任何蛛絲馬跡就會公布。

海巡署、軍方截至今天仍持續不停的日夜派遣兵力進行搜尋，軍方表示，目前正持續搜救中，若有發現任何蛛絲馬跡也一定會公布讓大眾知悉；另，據空軍第五聯隊提供今天的搜救兵力統計，空軍共6架次軍機、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，地面部隊部分，岸巡183員，輕、中型戰術輪車47輛次。

廣告 廣告

恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」成員10日凌晨自行僱用漁船前往花蓮外海搜尋失聯飛官，約在北緯23度36.824、東經121度35.810一帶，發現海面疑似有自海底竄出的浮油痕跡，第一時間已將相關座標與影像資料轉交給國防部與海巡署，盼能把握黃金救援時間協助搜救行動。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16V搜救露曙光！軍事粉專花蓮外海驚見「浮油」 關鍵座標曝光

超過黃金72小時 海陸空持續搜救失聯飛官辛柏毅

F-16V 飛官搜救中！藍委PO集氣圖 「自己放C位」慘被灌爆

停砍年金新法 銓敘部：18萬退休公教替代率重審

