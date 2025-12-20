持續更新》北車中山砍人 4死.1重傷.3中傷.1輕傷 6人自行就醫

27歲兇嫌張文以煙霧彈跟長刀無差別攻擊。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 12月19日晚間，北捷台北車站、中山站周邊接連發生投擲煙霧彈及持刀隨機傷人事件，現場一度陷入混亂，造成多名民眾死傷，27歲兇嫌張文於逃逸過程中墜樓，送醫後不治。

根據相關單位最新統計，本次事件共造成15名民眾傷病，其中6人自行就醫。經消防與警方彙整，傷亡情形如下：

一、由消防局協助送醫者共 9 人（7 男、2 女）

其中 4 人死亡、1 人重傷、3 人中傷、1 人輕傷，傷者分送各醫院持續救治中。

二、自行就醫者共 6 人（2 男、4 女）

分別前往 新光醫院、和平醫院、輔仁大學附設醫院、國泰醫院、亞東醫院及土城長庚醫院 接受治療。

受傷地點統計為：4 人於台北車站一帶、1 人於誠品南西商圈、1 人於中山站附近。

警方表示，案件仍在進一步調查釐清中，後續將針對捷運及周邊公共場所強化維安與巡查作為，並持續掌握傷者最新狀況。

