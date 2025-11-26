持續朝「二上、一下、一平穩」邁進 卓榮泰闡述明年中央施政重點
行政院長卓榮泰今（26）日出席「中華民國工商協進會工商早餐會」，向與會工商界領袖說明臺灣經濟現況，以及明（2026）年度中央政府施政重點，包括「國力新十大動能」及「AI新十大建設」雙金字塔計畫等各項福國利民政策。同時，勞動部在秉持「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」原則下，也提出「跨國勞動力精進方案」，補充產業發展所需人力。但明年度中央政府總預算案迄今仍未付委審查，卓榮泰籲請在場業界先進能夠發揮影響力，讓立法院順利通過明年度中央政府總預算案，朝「二上、一下、一平穩」的國家大目標邁進。
卓榮泰指出，去年他上任時，曾提出「二上、一下、一平穩」目標，期盼在2028年前，平均經濟成長率達3%以上、人均GDP逾4萬美金、全國失業率低於3%，並讓消費者指數控制在2%以下。儘管過去一年來，臺灣歷經美國政府新關稅政策的重大變局，以及國內各種天災，包括颱風、馬太鞍溪堰塞湖溢流及非洲豬瘟等，在在衝擊臺灣產業，但今（2025）年臺灣經濟成長率前三季分別為5.45%、8.01%及7.64%，保守估計全年可達4.45%，連同去年經濟成長率4.8%，2028年前平均經濟成長率達3%以上的目標，不僅可以達到，甚至可以超越。
卓榮泰進一步說，臺灣今年人均GDP已達3萬8,066美金，相較於去年3萬4,040美金增幅不少，明年我國人均GDP可望提早達成4萬美金的目標。此外，我國失業率由去年3.38%降至今年3.36%，勞動部亦持續提出許多輔導協助方案，努力將失業率穩定在3%以下。在平均消費者物價指數（CPI）方面，儘管去年2.18%稍高，但今年預計可降至1.76%，希望在2028年前可將數字維持在2%以下。
卓榮泰提到，根據瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發表的「2025世界競爭力年報」，臺灣的競爭力在超過2,000萬人口的經濟體中，連續五年排名第一。同時，在外銷成績方面，今年10月單月突破600億元美金，創史上新高，預計今年前10月達5,144億元美金，成長幅度達到32%。
針對臺美關稅談判進度，卓榮泰表示，行政院鄭麗君副院長持續率領談判團隊，積極提出有利於臺灣的方案與美方洽商，目前已完成各種技術性磋商，待完成書面文件交換過程後，將進入到總結會議。卓榮泰說，在與美方談判過程期間，我方提出的「臺灣模式」有別於各國做法，係由臺灣產業自主性全球布局，政府提供金融保證，並在臺美雙方以政府對政府（G2G）的形式下，由美方提供相關行政協助與優惠，以利我國業者在美設立服務園區時，取得土地與各種行政作業的優惠與便利。同時，成立服務園區的概念與做法是我國獨有，他國難以複製，在美成立服務園區並非將臺灣力量往外移，而是將臺灣力量擴張出去，進一步服務我國在美投資的廠商。
談及明（2026）年度中央施政重點，卓榮泰指出，明年度中央政府總預算案包括「國力新十大動能」及「AI新十大建設」雙金字塔計畫，將結合地方政府共同推動。其中，在「國力新十大動能」方面，分成「產業升級」、「世代照護」、「國力基盤」三大領域。在「產業升級」部分，包括：推動「五大信賴產業」、推升內需及中小微企業多元振興發展。卓榮泰說，五大信賴產業涵蓋半導體與AI產業雙核心，發展軍工、安控及次世代通訊產業，明年編定287億元，盼能在逐步推進的過程中讓相關產業成熟發展。
其中，在「推升內需」方面，卓榮泰提到，政府將以推動危老重建及都更、觀光產業為兩大主軸，積極發展會展經濟、國際會議經濟、演唱會經濟及國際體育賽事經濟等四大部分。卓榮泰說，臺灣每座城市都有傳說，每個地方都有故事、特產，日前交通部觀光署提出「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN臺灣計畫」，由臺南、高雄、屏東到臺東形成一個微笑曲線，讓臺灣在世界的觀光地圖上不再只有太魯閣，而是會一直往北部、中部擴展，藉此進一步推升內需。
此外，卓榮泰表示，為推動「中小微企業多元振興發展」，經濟部明年度已編列109億元預算，繼續協助中小微企業推動淨零與數位轉型及擴展國際通路。卓榮泰強調，除高科技產業之外，許多中小微企業與隱形冠軍亦在各領域不斷發展，展現國家競爭力。
在「世代照護」部分，卓榮泰說，首先是推動「減稅減負擔」政策，今年國人申報個人綜合所得稅時，政府已提高免稅額額度，明年還會持續提高，以減輕家庭基本負擔；同時，除了推動「婚育宅」之外，中央明年也編列1,136億元預算推動「0到6歲國家一起養2.0」政策；另為鼓勵國人多多生育，女性被保險人除可請領原有勞保生育給付外，將由政府另外編列公務預算加給生育補助，合計每胎10萬元。而「世代照護」非常重要的一環就是落實總統「健康臺灣」理念，明年「長照3.0」政策將正式上路，中央共編列1,153億元預算，提供居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，大幅提升現有「長照2.0」服務的質與量。
在「國力基盤」部分，卓榮泰指出，為達「均衡臺灣」目標，政府刻正推動「六大區域產業及生活圈」計畫，包括北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」，以及金馬澎「低碳樂活離島」，未來將投入超過150項以上的地方基礎建設，預算高達2,993億元。另為延續過去系統性治水的各項後續工程，明年度整體治水經費共編列673億元，其中包括4年1千億「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」的第一年147億元經費。同時，運動與文化是鞏固「國力基盤」重要的一環，明年度體育預算編列高達248億元，而文化預算，除文化部主管總預算外，加計文化發展基金，明年度也突破300億元；最後，政府明年也編列83億元投入打詐工作，並持續與國際平臺合作強化詐欺廣告下架、移除，以及詐騙集團追蹤溯源。
談及另一座金字塔「AI新十大建設」，卓榮泰表示，政府將全力發展軟體產業，讓百工百業均能充分智慧運用，最終達到「全民智慧生活圈」目標；同時積極發展矽光子、量子電腦、AI機器人與無人載具等關鍵技術；強化我國主權AI及增加AI算力建設；推動「智慧政府資料治理」，讓資料開放全民共享；以及促進區域AI均衡發展，讓AI國際大廠在臺建設投資平均分配到各縣市。
卓榮泰指出，上述各項政策都需要充沛的人力及人才協助推動，因此除了「行政院經濟發展委員會」提出「國家人才競爭力躍升方案」之外，勞動部近期亦提出「跨國勞動力精進方案」，在秉持「本國勞工優先、外籍勞工權益保障」的原則下，協助補充產業所需人力。目前規劃作法是只要雇主為一位本國勞工加薪2千元，即可增加一位移工名額，最高不超過其勞保投保人數10%，且製造業移工占總員工人數上限由40%提升至45%；同時，製造業留用資深移工轉任技術人力，核配比率亦由原先25%提升至100%。
卓榮泰表示，很遺憾的是，行政院送至立法院審議的115年度中央政府總預算案，到現在仍未付委審查，再加上立法院本（11）月14日三讀的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需再舉債2,646億元，整體舉債金額將達5,638億元，已違反《公共債務法》舉債上限15%規定，行政院不能違法編列預算。而一旦明年度中央政府總預算案未審議通過，上述所說各項福國利民的重大建設將無法執行。
卓榮泰指出，內閣團隊現正全力與立法院協商，希望立法院能將行政院本月20日通過送出的院版《財政收支劃分法》部分條文修正草案進行審議，並儘速通過明年度中央政府總預算案，讓中央能在明年1月1日全力向前衝刺各項建設。卓院長強調，內閣團隊仍會全力捍衛政府財政紀律、捍衛行政院編製預算的權利，也希望立法院能夠恪遵憲法規定，嚴守其審議預算的責任，這也是憲政機關應有的態度跟責任。最後，卓院長籲請在場所有業界先進能夠發揮影響力，讓立法院順利通過明年度中央政府總預算，這不只對中央政府有利，也對地方政府有利、對全民有利，進一步朝「二上、一下、一平穩」的國家大目標邁進。
隨後，卓榮泰與工商界代表進行座談，聽取各方建言，並於總結時表示，政府從不會認定臺灣只有一座「護國神山」，中小微企業在整體高科技產業供應鏈中扮演重要的一環，因此政府希望打造「護國群山」，而且「山在臺灣，臺灣就是山，誰都搬不走，不會有外移現象」。
至於企業先進反映提振臺灣觀光產業問題，卓榮泰表示，政府相當重視，桃園機場北登機廊廳預計2025年底前啟用，主體航廈與南登機廊廳預計2027年底前陸續完工及營運測試，歷史悠久的桃園機場屆時將再有一個新航廈，與世界接軌；同時，太魯閣國家公園除大清水遊憩區、蘇花公路沿線崇德遊憩區、天祥遊憩區的天祥遊客中心、大禮大同步道有局部開放外，長春祠現階段還是無法對外開放，他也要求工程單位儘速完成道路修復，「把長春祠還給太魯閣、把太魯閣還給全世界」。
