持續海上封鎖伊朗 美F/A-18擊癱違規油輪

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記者施欣妤／綜合報導

美國中央司令部表示，1架隸屬「林肯號」（CVN 72）航艦的F/A-18戰機，8日成功癱瘓1艘駛向伊朗港口的空載油輪，指控該船公然違反海上封鎖行動。同日，美國陸軍1架阿帕契直升機在荷莫茲海峽附近墜毀，機上2人由無人艇安全救出。

根據中央司令部新聞稿，帛琉籍油輪「馬里維克斯號」（M/T Marivex）在阿曼灣水域朝伊朗航行時，由於船員拒絕停航受檢，因此美軍出動F/A-18戰機向該船輪機艙和舵機艙發射精準彈藥，使該船失去動力，無法繼續駛向伊朗。

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這是美軍封鎖伊朗港口行動的一部分，自4月13日以來，已強行癱瘓7艘拒絕配合攔檢的違規船隻。

此外，《紐約時報》率先披露，美國陸軍AH-64阿帕契直升機8日在荷莫茲海峽附近墜毀。美國總統川普向媒體表示「2名飛行員狀況良好」。目前不清楚是遭伊朗火力擊落，或是發生機械故障，抑或是遭遇其他問題。

另一方面，以色列與伊朗7日晚間展開數月以來首度直接交火，隨後川普與以色列總理尼坦雅胡通話，宣布「以色列與伊朗至少1週內不會再相互攻擊」，且表示美國與伊朗正處於協議談判「最後階段」，一旦協議簽署，荷莫茲海峽將立即開放，但以軍9日再度空襲黎巴嫩南部。

美軍戰機8日癱瘓一艘企圖突破封鎖、駛向伊朗港口的油輪。圖為「林肯號」航艦上的F/A-18戰機。（取自DVIDS網站）