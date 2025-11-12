持續減弱！鄭明典揭鳳凰最新動態 「近中心已無伴隨深對流」

鳳凰颱風低層雲系還算完整，像個甜甜圈（大箭頭），但近中心已無伴隨深對流，強度持續減弱中。翻攝鄭明典臉書



根據中央氣象署最新訊息，鳳凰颱風暴風圈縮小，目前中心位在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動；前氣象局長鄭明典則指出，鳳凰颱風低層雲系還算完整，像個甜甜圈，但近中心已無伴隨深對流，強度持續減弱。

氣象署表示，鳳凰颱風今天（11/12）上午8時中心位在北緯21.5度，東經119.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約160公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行；過去3小時強度稍減弱且暴風圈也縮小，暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅。預估在晚間登陸恆春半島，同時不排除提早減弱為熱帶性低氣壓。

鄭明典先是在臉書貼出雷達動態，表示夜間紅外線衛星影像幾乎不到颱風，用雷達動態可以看到一部分旋轉回波，稍微外延一下，還可以估計颱風中心的位置。

約2小時後，鄭明典再貼出衛星雲圖表示，鳳凰颱風低層雲系還算完整，像個甜甜圈，但近中心已無伴隨深對流，強度持續減弱中。颱風西北側有一些對流雲系，那是繞山過來的外圍環流和颱風較內圈環流的交會處（輻合區），這部分和地形有關，不會移入陸地。

