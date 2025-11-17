持續破解中共謠言成解放軍「眼中釘」…沈伯洋指黑熊學院揭中國嚇台策略被主要針對：藍營去年開始狂點名黑熊很詭異
民進黨立委沈伯洋從去年截至目前持續遭受中國攻擊，儼然成為其當前的「眼中釘」，對此沈伯洋今（17日）上電台節目《新聞放鞭炮》時提到，最一開始被中共制裁時，其實主要是針對黑熊學院。他指出，由於黑熊不斷破解中國謠言、讓社會了解其嚇台策略，讓解放軍相當不滿及在意，而中國至今一連串攻擊就是為了打擊台灣人信心、將黑熊汙名化；最詭異的是，2024年開始，國民黨經常把黑熊掛在嘴邊，甚麼事都能罵黑熊，針對意味濃厚，所幸近日藍營公布的民調顯示，即便再怎麼被抹黑，大家對黑熊學院的認識還是蠻正常的。
沈伯洋表示，從中國第一次制裁他，國台辦公布時，很明顯能知道對自己沒甚麼研究，以往國台辦要攻擊人，會對其資料非常了解，而當時他的名單和黑熊學院的名單看起來是解放軍給的，是軍系想要針對他跟黑熊，而國台辦比較屬於中宣系統，可能在看到名單的時候也搞不太清楚狀況。
沈伯洋說，是後來像近期有地方公安局先動作，國台辦再出來回應，這些都是比較後面的狀況，前面針對他的是軍隊；至於為何會被解放軍針對，有幾個原因，第一就是在前年出版一本暢銷書《阿共打來怎麼辦》，解放軍方非常在意這本書，因為他們一直在破解中國的謠言。
沈伯洋接續指出，第二是解放軍對黑熊一直很有意見，理由很簡單，就是他們軍方會認為如果今天用滲透國會來簽署和平協議，或用飛彈來打台灣，最主要的目的是讓台灣人害怕，只要國人一害怕覺得完了，相信馬英九的「首戰即終戰」，想趕快投降以免生靈塗炭，「只要有一半的台灣人這樣想，解放軍一定贏，且只要確保有一半人這樣想，飛彈就打過來了。」
沈伯洋說，解放軍認為黑熊學院一直讓大家了解這件事，會造成讓台灣人投降這目的非常困難，因此他們最早是針對黑熊，也因為他創立黑熊、是一個攻擊標的，加上過去做過「中國滲透指數」惹怒他們，所以連帶遭針對，而中國的行動就是要打擊台灣人的信心、把黑熊汙名化。
沈伯洋直言，最詭異的是，2024年一進立法院，國民黨一整年把黑熊掛在嘴邊，讓他很疑惑為何甚麼事都在罵黑熊，連無關的事情也能牽扯，質疑到底針對黑熊的目的為何？他說，那些指控都相當誇張，結果近日國民黨公布的民調顯示，即便藍營再怎麼抹黑，大家對黑熊學院的認識還是蠻正常的。
