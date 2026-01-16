持續穩定台南供電 廖學智接任台南區處新任處長

廖學智（右）由黃明舜（左）手中接下印信，並宣誓就任台南區營業處處長。（圖：台電台南區處提供）

台電台南區營業處今（16）日舉行新、卸任處長交接典禮，由原北北區處廖學智副處長接任，原任處長黃明舜調任鳳山區營業處處長，交接儀式由台電公司黃銘宏專總監交，除肯定黃明舜處長於任內為大台南穩定供電的無私付出，也期許新任處長廖學智持續穩定台南供電並堅實經濟後盾。

監交人黃銘宏專總表示，黃明舜處長這幾年帶領台南區處同仁共同努力，不僅提供穩定電力，並積極推動多項重要績效工作，卓越表現獲得市政府及民眾的認同與肯定；而新接任的廖學智處長擁有豐富的閱歷，先前在台南區處服務期間配合市府政策打下的基礎，未來規劃施政方針應可無縫接軌、游刃有餘。

黃明舜處長於台南區處任職期間，曾榮獲113年度配售電系統責任中心績效甲種區處第1名；於總統國宴、2024燈會在台南、龍崎空山祭等期間穩定供電，並協助輔導成功大學積極汰換高壓GIS設備、解決永康區用戶長期電壓閃爍，提升用電品質，饋線自動化提前達標，及積極推動區域巡修制度，成立安和巡修課…等。

114年7月丹娜絲颱風侵襲，最強陣風高達17級，造成轄內636根電桿斷裂、539根傾斜，斷線3623檔，停電戶數高達345,585戶，動員300餘人次搶修，自7月6日中午至7月15日21:00完成修復，黃處長不眠不休全力調度搶修復電，獲得中央及市府的雙重肯定，於臺南市丹娜絲颱風感恩會榮獲市長頒贈感謝狀。

廖學智處長於北北區處期間，服務成績亮眼。今年颱風期間，指派線路課工作班同仁於丹娜絲颱風期間前往支援嘉義、台南區處，於楊柳颱風期間支援台東區處進行搶修作業，展現台電一家的精神。廖學智處長擁有豐富的資歷，先前曾任苗栗區處、台南區處電務副處長，如今回到台南區處擔任處長一職。（陳婉玲報導）