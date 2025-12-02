持續精進專科研究 國防部軍醫局「2025臺灣醫療科技展」5大特色主軸亮相

國軍醫療體系於台灣醫療科技展 2025 攤位造型。（圖/軍醫局提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 台灣醫療科技展由內政部社團法人國家生技醫療產業策進會(簡稱生策會)主辦，結合衛生福利部、國科會及經濟部等單位協辦，自2016年開始每年一次是全球第一個「橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產完整生態鏈的專業規模會展」，今年已邁入第九屆。

國防部軍醫局規劃國軍醫療體系展區參展，由所屬國防醫學大學、三軍總醫院等19個單位參加，設計「軍陣醫學」、「高端技術」、「創新醫療」、「AI研發」及「專題演講」等5個特色主軸，展出44張特色海報、26部影片展示、29項醫療科技及14項醫療體驗等展覽主題。

其中，三軍總醫院心臟內科團隊利用大量心電圖及臨床病歷資料訓練人工智慧模型，建立可早期辨識高風險死亡患者的早期警示系統，並廣泛佈建在所有三軍總醫院醫療場域中。此技術已成功建立標準化照護流程；同時，AI心電圖改善病患預後，在不同年齡層、與疾病嚴重程度患者中，亦大幅降低醫療支出，更於2024年榮獲國家生技醫療品質獎銀獎暨SNQ國家品質標章。

此外，三軍總醫院、國防醫學大學、中央研究院和豐蠅生技四方合作共同開發的「次世代AI精準醫療-高通量果蠅癌體模式型藥物組合篩選應用於人類多基因突變癌症」，因應病患癌症復發提供精準藥物選擇，從病人檢體進行NGS基因定序，選出驅動腫瘤增殖關鍵變異基因，送入「果蠅癌體」進行FDA核可藥物複方治療篩選，並優化藥物投遞方案。 此一精準化癌症基因驅動篩選技術獲得臺灣、美國、歐洲等專利及第21屆國家新創獎肯定。

國軍軍醫深耕各地區提供醫療照護，更肩負戰傷救援的重責大任，時刻為戰場馳援紮實訓練、做足準備，本次展覽中將展現新穎科技，讓國人一窺如何應用VR、AI、大數據等技術，升級各項軍陣醫學與戰傷應用。此外，國軍醫療體系持續精進醫療專科研究，攜手更多合作夥伴，將在本次展覽期間呈現，擴大產業合作開發。本次展覽除展現國軍醫療技術、創新研發及軍陣醫學成果，也規劃「飛行員認知作業模組」、「互動式藥學機器人與智慧中藥局」等民眾體驗區，並安排衛教宣導暨專題講座17場次，打卡軍醫粉絲團即可兌換兩用滾輪按摩器及數位迷彩口罩等好禮，參與有獎徵答更可獲得涼感毛巾，期讓參展民眾滿載而歸。