持續脅迫手段 削弱台灣意志 澳智庫：北京2026侵台可能性不大

2025年底，解放軍對台再度實施大規模圍台軍演，澳洲戰略政策研究所（ASPI）文章分析，大陸2026年封鎖或入侵台灣的可能性不大。相反地，北京會繼續運用一系列脅迫手段來削弱台灣的意志，並限制其戰略選擇；但另篇外媒專欄示警，即便研究指北京在失敗的侵台行動終將折損10萬兵力，並嚴重衝擊自身經濟，北京當局可能無視代價，仍選擇攻擊台灣。

ASPI指出，大陸軍事力量2025年快速成長，但大陸領導人習近平在決定是否對台動武時，仍需考量到國內外各種局勢。解放軍離2027年取得攻台能力更近一步，然而，這並不意味開戰一定會成功；習在軍事體系實施反貪腐計畫，加劇外界對軍方團結的疑慮，短期造成的不確定性，將大大影響習近平盤算。

其次，美國2025國家安全戰略著重台灣在半導體與經濟方面的重要性，但年底美國也宣布對台最大規模軍售，對北京而言，華府力量雖下降，但對台支持仍持續；且包含日本、菲律賓等區域國家也更明顯支持台灣。

觀察台灣內部局勢，台灣正逐步加強自身嚇阻力，但內部政局分裂，文章認為，習近平可能認為這些發展是契機的同時，也是警訊，「台灣更難脅迫，但在政治上是分裂的。」此外，北京也面臨經濟與人口結構壓力，若與台爆發衝突，恐加劇內部不穩，雖然攻台可以轉移內部壓力，但習將政權穩定視為優先事項。

另有外媒專欄引述德國馬歇爾基金會的研究指出，在最極端例子中，台海衝突會導致台灣5萬軍人喪生與5萬平民死亡；美國則有5000軍人死亡、1000平民喪生；日本則損失1000軍人與500平民，且即便北京侵略失敗，台灣仍會喪失金馬地區。

在此情形下，解放軍將折損約10萬兵力，也會嚴重破壞以出口導向的經濟體，但即便代價高，習近平仍可能選擇無視代價，或判斷不作為帶來的政治風險比發動戰爭來得大，毅然開戰。