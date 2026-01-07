持續蒐尋失聯飛官 軍方證實「有回報MMC故障」
花蓮縣 / 綜合報導
空軍F-16戰機昨(6)日晚上執行任務時意外失事，飛官辛柏毅在 返 場時，疑似MMC模組化任務電腦故障，隨後不到一分鐘飛機就快速下降，最後飛機光點就消失在畫面中。軍方表示，辛柏毅確實有回報MMC故障，但並沒有說是哪些裝置。相關單位也緊急動作，國內現役最先進的三型救護直升機全部出動，海面的部分，海巡署派出3艦6艇，要把握黃金救援時間。
尾翼上寫著編號6700(六拐洞洞)，這架F16V，因為飛行頻率高，曾多次被航空迷補捉，而這回飛官辛柏毅的失事飛機就是這架，6日晚間東管處石梯坪即時影像，補捉到短促火光，疑似就是F-16的掉落瞬間。
梳理辛柏毅失事的時間軸，晚間6點17分從花蓮空軍基地起飛，卻在7點29分返場過程，疑似MMC模組化任務電腦發生故障出事，根據錄音通話和雷達顯示資料，7點27分辛柏毅回報TWO LOST雲中失散，結果不到1分鐘，飛機高度先從7600呎降到4000呎，沒幾秒後飛行高度僅1700呎，隨後他高喊「預計跳傘」三次後，飛機光點就消失在畫面中，這個位置就在花蓮豐濱鄉東面10浬(海里)。
空軍五聯隊第27隊隊長周明慶說：「他檢查他的高度表已經下掉，我們飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘。」空軍司令部督察長江義誠說：「確實有報告說MMC有發生故障，那我們昨天也詳實地檢查相關的紀錄，他並沒有回報說有哪些裝置(故障)。」海巡出海，濺起的浪比船還高，海巡人員乘風破浪堅定前行，從6日晚間撤夜搜救，並施放4顆SLDMB海難搜救測流浮標，被稱為搜救神器的它，可以分析海域的水流速度與風向，這些浮標具備GPS全球定位功能，能自我定位並回傳數據，有助於海巡推算失蹤人員的漂流軌跡，而不僅在海上。
轟隆作響這是S-70C(拐洞C)，具備夜航搜救能力，GPS定位及電腦自動飛操系統，搶救辛柏毅，6日晚間7點半，松山基地先派出S-70C救護直升機，接著再派出EC-225，長時間滯空搜索，國搜中心也就近派遣，花蓮基地黑鷹直升機前往支援，另外海巡的部分，包含巡防挺PP10095與10078，還有千噸級巡防救難艦133台東艦。
包含旗津艦也從高雄出發參與救援，截自7日早上，海巡總共派了3艦6艇，空軍則派13批13架次飛行器，海空總動員全力尋找辛柏毅，另外軍方也已經啟動天安特檢，目前F-16全面停飛，要確保飛行員安全。
