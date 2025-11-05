持續讓台灣棒球變得更好 蔡其昌提3大改革方向

中職會長蔡其昌。（圖／中國時報杜宜諳攝）

中華職棒36年5日在高雄萬豪酒店舉辦頒獎典禮，出席球員一身時尚西裝帥氣走紅毯，中職會長蔡其昌致詞許願聯盟持續精進，讓台灣棒球運動更好，也提出幾個改進方向，獲得頒獎典禮入場球迷歡呼。

蔡其昌表示，中職36年的開始和結束都在高雄，頒獎典禮也越來越精彩，本季也從平均進場人數破萬，大巨蛋明星賽兩天共8萬人票房，都可以感受到台灣球迷對棒球的熱情支持，聯盟也要持續精進，讓球迷有更好的感受。

蔡其昌笑說，自己的社群帳號常常被tag，球迷大小事都展現對台灣棒球的關心，儘管無法即時看到每一則通知，還是努力聽到球迷心聲持續改善，聯盟明年預計推出新的app，要讓球迷有更好的使用體驗。

蔡其昌並說：「我們會再持續精進裁判，加強力度、招聘裁判，由於之前報考人數不多，在此歡迎大家來考裁判，希望有更多人投入裁判領域，明年會增加日籍裁判，希望提升比賽吹判品質。另外明年也會測試trackkman，後年要落實，屆時好、壞球可以挑戰。」

蔡其昌感性說：「中職36年不是一帆風順，會有挑戰的時候，相信大家團結在一起，自己爭氣、持續精進，相信守護台灣的棒球運動，我們會做更好。」

