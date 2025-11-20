持續關懷光復災區 家訪提供鄉親所需

馬太鞍溪堰塞湖洪災，隨著時間過去，關注越來越少，但慈濟志工和社工的關懷並沒有因此退散，而是再次走進光復社區，展開家訪行動。透過逐戶訪視，了解受災鄉親的生活現況與需求，要讓愛與關懷，得以延續。

「損失慘重，你看這冰箱，都倒了，真的是損失慘重，水淹那麼高。」

「(923那時候)，(你裡面都淹水嗎)，(裡面都是)，到這邊，(你們有上去樓上嗎)，有啦，有去樓上避難。」

一場馬太鞍溪洪災，兒子嚇到足不出戶，妻子更因此臥床離世。

面對突如其來的變故，慈濟志工捎來關懷，為受災案家安頓情緒。

「看到妳這樣子，我們更不愛，所以我們今天來，我們其實想說，要跟妳再進一步的關心妳，我們可以盡我們的力量，我們看看用什麼方式，來協助妳，來關懷妳，對妳會有好。」

慈濟社工與志工，關懷的腳步沒有停歇，深入光復洪災的36戶個案，了解災後鄉親的生活近況與需求。

「你負責的這4家，哪一家要提到長期的，哪一家要提機關的，哪一家不用的，哪一家要緊急給他的東西，你們小組提議，小組做記錄。」

慈濟志工 黃麗雲：「4家我們會先跟他列為居關，因為你在居關當中，我們就會用主責的方式，進去，更深入的了解，來協助他更需要的地方。」

慈濟基金會社工 戴如郁：「因為現在的時間，其實已經過了一個多月了，那大家可能對，光復的關注就會慢慢的，越來越淡，但是我們是希望我們，是一直陪著他的，直到他們自己有力量，可以站起來。」

逐戶走進清理後的家園，持續撫慰需要關懷的案家，期盼成為溫柔踏實的陪伴，安定居民徬徨無助的心。

